Πέθανε σε ηλικία 73 ετών ο Αλέκος Καλύβης – Είχε διατελέσει αναπληρωτής πρόεδρος της ΓΣΕΕ

Πέθανε σήμερα σε ηλικία 73 ετών ο Αλέκος Καλύβης, συνδικαλιστής και πρώην αναπληρωτής πρόεδρος της ΓΣΕΕ. Από το 1978 και μετά ασχολήθηκε ενεργά με την συνδικαλιστική δράση και το 1980 εκλέχθηκε στη διοίκηση του Συλλόγου Εθνικής Τράπεζας (ΣΥΕΤΕ).

Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή ο συνδικαλιστής και πρώην αναπληρωτής πρόεδρος της ΓΣΕΕ Αλέκος Καλύβης. Ο Αλέκος Καλύβης γεννήθηκε το 1953, στην Αθήνα. Εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα. Από το 1978 και μετά ασχολήθηκε ενεργά με την συνδικαλιστική δράση και το 1980 εκλέχθηκε στη διοίκηση του Συλλόγου Εθνικής Τράπεζας (ΣΥΕΤΕ). Διατέλεσε γενικός γραμματέας του ΣΥΕΤΕ (1983-1987), γενικός γραμματέας της ΟΤΟΕ (1991-1994) και από το 1995 εκλέχτηκε στην διοίκηση, στην εκτελεστική επιτροπή και στο προεδρείο της ΓΣΕΕ, στην οποία μέχρι το 2009 ήταν Αναπληρωτής Πρόεδρος.

Ήταν στέλεχος του ΚΚΕ επί πολλά χρόνια. Το 1991, υπήρξε ιδρυτικό μέλος από το 1991 του Συνασπισμού, του οποίου διετέλεσε μέλος της ΚΠΕ και της Πολιτικής Γραμματείας και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ από τον οποίο αποχώρησε το 2015. Ο Αλέκος Καλύβης είχε γράψει πολλά άρθρα και εργασίες γύρω από το συνδικαλισμό καθώς και κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και ευρωπαϊκά ζητήματα. Ήταν ιδρυτικό μέλος των κινημάτων των ευρωπορειών κατά της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης και ιδρυτικό μέλος και στέλεχος του συντονιστικού του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ. Συμμετείχε στην επιτροπή Απασχόλησης της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων και στην κοινοτική Επιτροπή Διαλόγου για την Αγορά Εργασίας.

Διετέλεσε, επίσης, μέλος της διοίκησης του ευρωπαϊκού ιδρύματος με έδρα το Δουβλίνο με αντικείμενο την έρευνα συνθηκών εργασίας και διαβίωσης στην Ευρώπη καθώς και μέλος της διοίκησης του Αρχείου Ιστορίας Συνδικάτων.

Το συλλυπητήριο μήνυμα της ΓΣΕΕ

Τον «άοκνο αγωνιστή», όπως χαρακτήρισε τον Αλέκο Καλύβη, αποχαιρετά η ΓΣΕΕ. Σε ανακοίνωσής της αναφέρει: «Ο Αλέκος Καλύβης εντάχθηκε από τα νεανικά του χρόνια στο συνδικαλιστικό κίνημα. Ενεργό στέλεχος στο χώρο των τραπεζών από το 1978, εκλέχθηκε στη διοίκησή του ΣΥΕΤΕ και της ΟΤΟΕ, ενώ υπηρέτησε τη ΓΣΕΕ ως μέλος της διοίκησης, της Εκτελεστικής Επιτροπής και από τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου έως το 2009. Δεν υπηρέτησε το κίνημα της εργασίας μόνο ως συνδικαλιστής αλλά και ως αρθρογράφος – ερευνητής, έχοντας συνεισφέρει με κείμενα ή παρεμβάσεις σε αναλύσεις γύρω από την εργασιακή απορρύθμιση και την ιστορία του εργατικού κινήματος. Ήταν, επίσης, ιδιαίτερα δραστήριος στο διεθνές συνδικαλιστικό κίνημα.

Ταυτόχρονα, είχε ενεργό συμμετοχή στην ευρύτερη πολιτική και κοινωνική δράση ως στέλεχος του ΚΚΕ, του Συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ».