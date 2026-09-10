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Άρης: Με Κώστα Αντετοκούνμπο, χωρίς Γιόβιτς, Μοκόκα, Πουλιανίτη, Τανούλη στην Κύπρο

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THESTIVAL TEAM

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Τις δυνάμεις του απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους ετοιμάζεται να δοκιμάσει, σε φιλικό επίπεδο, ο Άρης. Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη θα βρίσκεται από σήμερα στην Κύπρο, για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» (11-13/09), στο οποίο συμμετέχουν, επίσης, οι Ολυμπιακός, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ερυθρός Αστέρας.

Μάχιμος για τα τεστ στη Μεγαλόνησο θα είναι ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο οποίος δε συμμετείχε, εσχάτως, στο πρόγραμμα προπονήσεων της ομάδας, κάνοντας θεραπεία στο γόνατό του. Απόντες, αντίθετα, θα είναι οι τραυματίες Άνταμ Μοκόκα, Στέλιος Πουλιανίτης, Γιώργος Τανούλης, προκειμένου να συνεχίσουν την αποθεραπεία τους στη Θεσσαλονίκη και ο ασθενής, Στέφαν Γιόβιτς.

Οι «κιτρινόμαυροι» θα αντιμετωπίσουν αύριο, στις 18:00, στο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία», στη Λευκωσία, τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και την Κυριακή 13/09, στις 15:45, τον Ερυθρό Αστέρα.

Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι καλαθοσφαιριστές: Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ , Τζερεμάια Ρόμπινσον-Έρλ, Βασίλης Τολιόπουλος, Νένο Ντιμιτρίεβιτς, Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου , Λευτέρης Μποχωρίδης , Ματ Μόργκαν, Ει Τζέι Λίντελ, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κεμ Μπιρτς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα στο «Νεόφυτος Χανδριώτης»

Παρασκευή 11/09

18:00 Άρης – Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:00 Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας

Κυριακή 13/09

15:45 Άρης – Ερυθρός Αστέρας

18:00 Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Άρης

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