ΔΕΘ: Ο Αλέξης Τσίπρας έλαβε δώρο μια… γραβάτα από το περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς – “Ξέρουμε ότι δεν θα τη φορέσετε” – Δείτε βίντεο

Βόλτα στα περίπτερα της 90ης ΔΕΘ πραγματοποίησε σήμερα νωρίς το απόγευμα ο πρώην Πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ, Αλέξης Τσίπρας, αμέσως μετά τη συνάντησή του με τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo.

Ο κ. Τσίπρας στην αρχή της βόλτας του έκανε στάση στο περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Εκεί τον υποδέχτηκαν στελέχη και παράγοντες του συλλόγου, όπου του έδωσαν κάποια δώρα.

Ανάμεσα σε αυτά ήταν μία φανέλα της ιστορικής ομάδας η οποία έγραφε το όνομα του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ. και το νούμερο 26, όπως και η χρονολογία ίδρυσης του Απόλλωνα Καλαμαριάς (1926), μία μπάλα ποδοσφαίρου αλλά και μία… γραβάτα.

“Αυτή η γραβάτα είναι ποντιακή, είναι μοναδική και επετειακή. Ξέρουμε ότι δεν θα τη φορέσετε, αλλά έχει τον συμβολισμό της”, είπε στον κ. Τσίπρα παράγοντας του Απόλλωνα Καλαμαριάς, με τον ίδιο να απαντάει: “Ευχαριστώ πολύ, έχω ήδη μια μεγάλη συλλογή από γραβάτες”.

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