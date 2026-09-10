Ο Τεντόγλου αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής για τον Αύγουστο στην ψηφοφορία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας

O Μίλτος Τεντόγλου αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής για τον Αύγουστο, σύμφωνα με την ψηφοφορία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας στίβου.

Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης σε Τόκιο και Παρίσι κέρδισε την πρώτη θέση στη σχετική ψηφοφορία, καθώς εκτός των άλλων, τον Αύγουστο κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Με άλμα στα 8.44μ. ήταν ο νικητής στο μήκος και το χρυσό αυτό ήταν το τέταρτο σερί στη διοργάνωση. Ο Τεντόγλου ήταν πρώτος το 2018 στο Βερολίνο, το 2022 στο Μόναχο και το 2024 στη Ρώμη, πριν κερδίσει φέτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ο Τεντόγλου είχε κερδίσει και σε μίτινγκ στo Diamond League ενώ στη Ζυρίχη έφτασε στα 8.45μ., επίδοση που αποτέλεσε και όριο πρόκρισης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027.

«Ελληνικό μεγαλείο» έγραψε στη σχετική ανάρτησή της για την ανάδειξη του Μίλτου Τεντόγλου σε κορυφαίο αθλητή για τον Αύγουστο η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία στίβου, η European Athletics.