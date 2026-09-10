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Θεσσαλονίκη: Θερμή υποδοχή Καρυστιανού στη ΔΕΘ για την παρουσίαση του προγράμματος της “Ελπίδας για τη Δημοκρατία” – Δείτε βίντεο

Intime
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΔΗΣ

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Η Μαρία Καρυστιανού αυτή την ώρα παρουσιάζει το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος “Ελπίδα για τη Δημοκρατία” στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.

Κατά την είσοδο της στην αίθουσα Νικόλαος Γερμανός της ΔΕΘ έγινε δεκτή με επευφημίες και θερμά χειροκροτήματα από τον κόσμο.

Στην αρχή της ομιλίας της άσκησε σκληρή κριτική στις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών.

Συγκεκριμένα εξαπέλυσε πυρά για μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα, όπως τα Μνημόνια, τη Συμφωνία των Πρεσπών, την τραγωδία των Τεμπών, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και το σκάνδαλο των υποκλοπών με το Predator.

Δείτε βίντεο:

90η ΔΕΘ Μαρία Καρυστιανού

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