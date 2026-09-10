Καρυστιανού από Θεσσαλονίκη: “Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα Ελλάδας – Κύπρου” και 200 βουλευτές – Τι προτείνει για τα ΑΕΙ

Σκληρή κριτική στις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών άσκησε η Μαρία Καρυστιανού, από τη Θεσσαλονίκη.

Κατά την παρουσίαση του προγράμματος του κόμματος, στα πλαίσια της 90ής Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η πρόεδρος της “Ελπίδας για τη Δημοκρατία”, εξαπέλυσε πυρά για μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που διαχειρίστηκαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, όπως τα Μνημόνια, τη Συμφωνία των Πρεσπών, την τραγωδία των Τεμπών, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και το σκάνδαλο των υποκλοπών με το Predator.

Η κα Καρυστιανού κατά την αναφορά της στην πλήρη κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος για την ποινική ευθύνη των υπουργών, δέχθηκε θερμά χειροκρότημα από το κοινό.

Παράλληλα αναφέρθηκε στην αποσύνδεση της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία, την κατάργηση ειδικών καθεστώτων ακαταδίωκτου και ειδικών προνομίων, την ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου και την πλήρη ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης.

Για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ πρότεινε την αποσύνδεσή του από την ΑΑΔΕ και την υπαγωγή του στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχο, όπως αναφέρθηκε, μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότερο έλεγχο των επιδοτήσεων.

Επαναφορά του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος Ελλάδας–Κύπρου

Όσον αφορά τα Εθνικά ζητήματα έκανε λόγο για νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας και «Δόγμα ενεργητικής αποτροπής και ανταπόδοσης».

Κατά την παρουσίαση του προγράμματος επισήμανε την ανάγκη επαναφοράς του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος Ελλάδας–Κύπρου και στην ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Επίσης τόνισε την ανάγκη λήψης μέτρων για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων ώστε να αναστραφεί το κύμα παραιτήσεων (κατάργηση βαθμολογίου, μισθολογικά επιδόματα) και να μην μπει σε κίνδυνο η συντήρηση του υλικού, ούτε να ανατεθεί σε ιδιωτικές εταιρίες ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη ίδρυσης Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας, ισότιμο με τα ΑΕΙ.

“Το δημογραφικό κορυφαία Εθνική προτεραιότητα”

Η Μαρία Καρυστιανού χαρακτήρισε το Δημογραφικό ως «κορυφαία εθνική προτεραιότητα». Το πρόγραμμα του Κινήματος περιλαμβάνει οικονομικά και φορολογικά κίνητρα για οικογένειες, στεγαστική πολιτική για νέους και πολύτεκνους, στήριξη της μητρότητας και ειδικά κίνητρα εγκατάστασης σε ακριτικές και δυσπρόσιτες περιοχές.

Για το Μεταναστευτικό, προτείνει αυστηρό έλεγχο των συνόρων, διάκριση μεταξύ νόμιμης και παράνομης εισόδου και εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών για όσους δεν δικαιούνται παραμονή στη χώρα.

Νέο σύστημα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια

Στις βασικές προτάσεις του κόμματος περιλαμβάνονται η δωρεάν στήριξη των γονέων από την εγκυμοσύνη έως την εφηβεία, η αναβάθμιση των Νηπιαγωγείων και των σχολικών υποδομών, καθώς και η μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη. Προβλέπεται επίσης η παρουσία μόνιμων ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών σε όλα τα σχολεία σε ορίζοντα τετραετίας.

Για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια η πρόταση του κόμματος προβλέπει ένα νέο σύστημα, στο οποίο οι Πανελλαδικές θα αντιστοιχούν στο 40% της τελικής αξιολόγησης, οι βαθμοί των τριών τάξεων του Λυκείου στο 30%, η προσωπική προσπάθεια και οι δραστηριότητες του μαθητή στο 20% και κοινωνικά κριτήρια στο 10%.

Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια το Κίνημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» δηλώνει ότι σέβεται το συνταγματικό πλαίσιο και το άρθρο 16 του Συντάγματος, καθώς και τη σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Μείωση του αριθμού των βουλευτών σε 200

Κλείνοντας την ομιλία της, η Πρόεδρος του Κινήματος «Ελπίδα για την Δημοκρατία». Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι οι προτάσεις του Κινήματος είναι κοστολογημένες και συνδέονται με μέτρα εξοικονόμησης πόρων και περιορισμού της διαφθοράς.

Μεταξύ των θεσμικών προτάσεων περιλαμβάνονται η καθιέρωση διαρκούς «πόθεν έσχες» για τα πολιτικά πρόσωπα και η μείωση του αριθμού των βουλευτών σε 200.