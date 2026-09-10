Γιώργος Μαζωνάκης: Η σπαρακτική ανάρτηση της Έλενας Παπαρίζου – “Έχω μάτια δακρυσμένα για σένα…”

Την βαθιά της οδύνη για το γεγονός πως ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 54 ετών, μοιράστηκε η Έλενα Παπαρίζου μέσα από τα social media με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Ειδικότερα, το απόγευμα της Πέμπτης, η αγαπημένη τραγουδίστρια επέλεξε να γράψει μια μακροσκελή συγκινητική ανάρτηση σαν διαδικτυακό “αντίο” για τον καλό της φίλο και συνάδελφο, με τον οποίο και συνεργάστηκε τηλεοπτικά τις τελευταίες σεζόν.

Ακολουθεί η ανάρτηση που έκανε η Έλενα Παπαρίζου στα social media:

“Πάνω από 20 χρόνια γνωριζόμαστε και σήμερα τα λόγια μοιάζουν τόσο λίγα. Γιώργο μου, ήσουν ένας και μοναδικός. Άρχοντας. Αυτοκράτορας. Ανεπανάληπτος. Με έναν δικό σου, μοναδικό τρόπο να επικοινωνείς με τον κόσμο, να τον κάνεις να χαίρεται, να συγκινείται, να τραγουδάει μαζί σου.

Κι όμως, πίσω από όλα αυτά, εγώ θα θυμάμαι πάντα εκείνη την ψυχή μικρού παιδιού. Το χιούμορ σου, το χαμόγελό σου, τις στιγμές μας… Και τις κουβέντες μας, εκείνες τις πιο προσωπικές, που είχαν πάντα ένα απίστευτο βάθος. Κουβέντες γεμάτες αλήθεια και ειλικρίνεια, που έδειχναν την καθαρότητα και την ευαισθησία της ψυχής σου. Όλα όσα μοιραστήκαμε μέσα σε τόσα χρόνια θα τα κρατάω πάντα μέσα μου.

Σε λάτρεψε ο κόσμος, Γιώργο. Και θα συνεχίσει να σε λατρεύει, γιατί άνθρωποι και καλλιτέχνες σαν εσένα δεν φεύγουν πραγματικά. Ζουν μέσα από τα τραγούδια τους, στις αναμνήσεις μας, στις στιγμές που μας χάρισαν”.

Δείτε την ανάρτηση: