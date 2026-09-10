Αναστάτωση σε βρεφονηπιακό σταθμό στη Δάφνη: Απορρυπαντικό πιάτων αντί για ξύδι στο φαγητό – Στο νοσοκομείο παιδιά και εργαζόμενοι

Αναστάτωση προκλήθηκε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 στον 6ο Βρεφονηπιακό Σταθμό, όταν κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος διαπιστώθηκε αλλοίωση στη γεύση του φαγητού που σερβιρίστηκε.

Σύμφωνα με την ενημέρωση για το περιστατικό, μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε χρησιμοποιηθεί πολύ μικρή ποσότητα απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων αντί για ξύδι κατά την παρασκευή του φαγητού.

Καθώς μικρή ποσότητα του φαγητού είχε ήδη καταναλωθεί από ορισμένα παιδιά και μέλη του προσωπικού, ενεργοποιήθηκε άμεσα το προβλεπόμενο πρωτόκολλο. Έγινε επικοινωνία με το Κέντρο Δηλητηριάσεων, ενώ ενημερώθηκαν και οι γονείς, προκειμένου να παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική βοήθεια.

Παιδιά και μέλη του προσωπικού μεταφέρθηκαν για ιατρική αξιολόγηση και νοσηλεία, αποκλειστικά για προληπτικούς λόγους. Όπως έγινε γνωστό, η κατάσταση της υγείας όλων εξελίσσεται ομαλά, ενώ σχεδόν όλοι όσοι νοσηλεύτηκαν έχουν ήδη λάβει εξιτήριο.

Με εντολή του δημάρχου αποφασίστηκε η λήψη άμεσων μέτρων για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η αναστολή καθηκόντων του υπαλλήλου που εμπλέκεται στην παρασκευή του φαγητού, η σφράγιση της κουζίνας και η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου, καθώς και η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

Η ανακοίνωση του δήμου Δάφνης – Υμηττού

«Την Τετάρτη 09.09.2026, κατά το μεσημεριανό γεύμα, διαπιστώθηκε αλλοίωση στην γεύση του φαγητού που σερβιρίστηκε στον 6ο Βρεφονηπιακό Σταθμό.

Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε χρησιμοποιηθεί πολύ μικρή ποσότητα απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων αντί για ξύδι.

Επειδή ελάχιστη ποσότητα φαγητού είχε ήδη καταναλωθεί από κάποια παιδιά και μέλη του Προσωπικού, εφαρμόστηκε άμεσα το πρωτόκολλο επικοινωνίας με το Κέντρο Δηλητηριάσεων και έγινε άμεση ενημέρωση των γονέων για παροχή ιατρικής βοήθειας.

Ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και πραγματοποιήθηκε ιατρική αξιολόγηση και νοσηλεία παιδιών και μελών του Προσωπικού για καθαρά προληπτικούς λόγους.

Η κατάσταση της υγείας όλων εξελίσσεται ομαλά και σχεδόν όλοι όσοι νοσηλεύτηκαν έλαβαν ήδη εξιτήριο.

Με εντολή του Δημάρχου εκδόθηκε απόφαση για τη λήψη άμεσων μέτρων, τα οποία αφορούν:

την αναστολή καθηκόντων του υπαλλήλου που εμπλέκεται στην παρασκευή του φαγητού,

τη σφράγιση της κουζίνας και τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου,

τη Διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για πλήρη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Όλες οι απαραίτητες ενέργειες πραγματοποιούνται με τη δέουσα σοβαρότητα και σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, μέχρι την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού».