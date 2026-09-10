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Ο ΠΑΟΚ έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από τις εργασίες στο “Παλατάκι”

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Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην Ιταλία και συνεχίζει την προετοιμασία του στο Μιλάνο, με καθημερινές προπονήσεις στις εγκαταστάσεις του Unipol Forum, μετρώντας αντίστροφα για το επόμενο φιλικό παιχνίδι απέναντι στην ομάδα του Ποέτα που θα γίνει στις 12/9.

Ταυτόχρονα στη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς οι εργασίες στο Παλατάκι προκειμένου τα πάντα να είναι έτοιμα για το πρώτο τζάμπολ της νέας αγωνιστικής χρονιάς.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δημοσίευσε φωτογραφίες στον επίσημο λογαριασμό της στα social media με τις οποίες ενημέρωσε τον κόσμο για την πορεία των εργασιών.

Δείτε την ανάρτηση του ΠΑΟΚ:

PAOK Sports Arena ΠΑΟΚ

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