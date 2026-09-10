Στη Θεσσαλονίκη από αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης – Το πρόγραμμα του

Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται από αύριο, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Συγκεκριμένα, στις 9:00 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ θα παρευρεθεί στον αγιασμό στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, στην οδό Αριανού 3.

Στις 12 το μεσημέρι ο κ. Ανδρουλάκης, θα επισκεφθεί την Θερμοκοιτίδα Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης και θα συζητήσει με νέες και νέους που δημιουργούν ή εργάζονται σε startups, τη νέα γενιά της καινοτομίας. (Κτίριο Γ2 Θερμοκοιτίδα Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, Τεχνολογικό Πάρκο Τεχνόπολη).