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Πυρκαγιά στην περιοχή Πλατανιά Δράμας – Κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη

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THESTIVAL TEAM

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Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (10/9) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατανιά Δράμας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:20.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 7ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα. Επίσης για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη.

Ο Δήμος Παρανεστίου συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.

Δράμα Πυρκαγιά

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