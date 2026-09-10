MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για τον Μαζωνάκη: “Tην τελευταία φορά που βρεθήκαμε του είπα ό,τι ένιωθα, κάποια στιγμή θα ξαναβρεθούμε”

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στη θλίψη ήρθε να βυθίσει σύσσωμο τον κόσμο της σόουμπιζ, πριν από μερικές ώρες, η είδηση πως ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή απρόσμενα σε ηλικία 54 ετών.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό, νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θέλησε να πει το δικό του “αντίο” στον καλό του φίλο που γνώριζε από το μακρινό 1990.

Ειδικότερα, ο αγαπημένος παρουσιαστής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα σύντομο απόσπασμα από την εμφάνιση που έκανε πριν μερικούς μήνες στο εορταστικό επεισόδιο του μουσικού τάλεντ σόου “The Voice”, όπου και είχε έναν τρυφερό διάλογο με τον αείμνηστο ερμηνευτή.

Στη λεζάντα αυτής της ανάρτησης, λοιπόν, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έγραψε τα εξής για τον Γιώργο Μαζωνάκη:

“Με τον Γιώργο γνωριζόμασταν από τις αργές του 1990. Όμως αυτή ήταν η τελευταία φορά που βρεθήκαμε. Του είπα ό,τι ένιωθα για εκείνον, δημόσια. Ό,τι ένιωθα”

“Και τον είδα κάποια στιγμή να χαίρεται σαν μικρό παιδί. Γιώργο θα είμαι στην ομάδα σου φίλε, κάποια στιγμή θα ξαναβρεθούμε και θα με μάθεις να τραγουδάω”.

“Γεια σου ρε Γιώργο. Γεια σου ρε μάγκα. Καλό Ταξίδι” καταλήγει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στη συγκινητική αυτή δημόσια ανάρτηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη στα social media.

Λίγες ώρες νωρίτερα, μάλιστα, ο παρουσιαστής είχε προχωρήσει σε μια ακόμα ανάρτηση δημοσιεύοντας και απόσπασμα από την συνύπαρξη που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη στη βραδινή του εκπομπή στον ΑΝΤ1.

“Όλος ο κόσμος έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ για τον Γιώργο. Σαν να χάθηκε ένας φίλος τους”.

“Νομίζω αυτό συνέβη, χάθηκε ένας άνθρωπος που κάποια στιγμή της ζωής μας “ήταν” εκεί. Και ας μην τον βλέπαμε πάντα. Τον ακούγαμε και τον νιώθαμε. Μοναδικός” έγραψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Γιώργος Μαζωνάκης Γρηγόρης Αρναούτογλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 9 ώρες πριν

Ροδάκινα: Είναι καλύτερα να τα τρώμε με ή χωρίς τη φλούδα; Τι πρέπει να ξέρουμε

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Συντετριμμένος ο πατέρας του Μαζωνάκη: “Πρέπει να μπουν φυλακή οι γιατροί και να μην ξαναβγούν ποτέ – Ποιος θα μου φέρει πίσω το παιδί;”

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Τράβις Κέλσι για την Τέιλορ Σουίφτ: Το να την παντρευτώ ήταν κάτι πολύ περισσότερο απ’ ό,τι θα μπορούσα να ονειρευτώ

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Πάμελα Άντερσον: Με εφαρμοστό φόρεμα που είχε την πλάτη έξω και τολμηρό σκίσιμο στη Νέα Υόρκη

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 18 ώρες πριν

ΑΑΔΕ: Μισό εκατ. λαθραία τσιγάρα κατασχέθηκαν από το “Ελ. Βενιζέλος” – Δείτε εικόνες