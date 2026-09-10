Συγκινεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για τον Μαζωνάκη: “Tην τελευταία φορά που βρεθήκαμε του είπα ό,τι ένιωθα, κάποια στιγμή θα ξαναβρεθούμε”

Στη θλίψη ήρθε να βυθίσει σύσσωμο τον κόσμο της σόουμπιζ, πριν από μερικές ώρες, η είδηση πως ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή απρόσμενα σε ηλικία 54 ετών.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό, νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θέλησε να πει το δικό του “αντίο” στον καλό του φίλο που γνώριζε από το μακρινό 1990.

Ειδικότερα, ο αγαπημένος παρουσιαστής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα σύντομο απόσπασμα από την εμφάνιση που έκανε πριν μερικούς μήνες στο εορταστικό επεισόδιο του μουσικού τάλεντ σόου “The Voice”, όπου και είχε έναν τρυφερό διάλογο με τον αείμνηστο ερμηνευτή.

Στη λεζάντα αυτής της ανάρτησης, λοιπόν, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έγραψε τα εξής για τον Γιώργο Μαζωνάκη:

“Με τον Γιώργο γνωριζόμασταν από τις αργές του 1990. Όμως αυτή ήταν η τελευταία φορά που βρεθήκαμε. Του είπα ό,τι ένιωθα για εκείνον, δημόσια. Ό,τι ένιωθα”

“Και τον είδα κάποια στιγμή να χαίρεται σαν μικρό παιδί. Γιώργο θα είμαι στην ομάδα σου φίλε, κάποια στιγμή θα ξαναβρεθούμε και θα με μάθεις να τραγουδάω”.

“Γεια σου ρε Γιώργο. Γεια σου ρε μάγκα. Καλό Ταξίδι” καταλήγει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στη συγκινητική αυτή δημόσια ανάρτηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη στα social media.

Λίγες ώρες νωρίτερα, μάλιστα, ο παρουσιαστής είχε προχωρήσει σε μια ακόμα ανάρτηση δημοσιεύοντας και απόσπασμα από την συνύπαρξη που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη στη βραδινή του εκπομπή στον ΑΝΤ1.

“Όλος ο κόσμος έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ για τον Γιώργο. Σαν να χάθηκε ένας φίλος τους”.

“Νομίζω αυτό συνέβη, χάθηκε ένας άνθρωπος που κάποια στιγμή της ζωής μας “ήταν” εκεί. Και ας μην τον βλέπαμε πάντα. Τον ακούγαμε και τον νιώθαμε. Μοναδικός” έγραψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.