MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Το ζευγάρι των γιατρών συνελήφθη με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο ασθενή.

Όπως αναφέρει ο eleftherostypos.gr, αυτή την ώρα το ζευγάρι βρίσκεται στην ασφάλεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι έχει πέσει σε αντιφάσεις κατά τις καταθέσεις του. Επίσης το κλιμάκιο από τη ΔΕΕ της ΕΛ.ΑΣ μπήκαν στο λογισμικό του μηχανήματος που έκανε πλασμαφαίρεση ο τραγουδιστής και έδειξε ότι ήταν επί 45 λεπτά σε λειτουργία.

Από το οπτικό υλικό φαίνεται να μπαίνει στον χώρο ο Γιώργος Μαζωνάκης λίγο μετά τη μία και όχι στις τέσσερις, όπως είχαν καταθέσει οι γιατροί.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία φέρεται να πέθανε κατά τη διάρκεια της θεραπείας που υπεβλήθη από τους γιατρούς του Κολωνακίου.

Οι δύο γιατροί βρίσκονται και θα παραμείνουν στην Ασφάλεια, ενώ οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση αναμένεται να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να ενημερωθεί για τα νέα στοιχεία της υπόθεσης του θανάτου του Μαζωνάκη.

Γιώργος Μαζωνάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 9 ώρες πριν

Ροδάκινα: Είναι καλύτερα να τα τρώμε με ή χωρίς τη φλούδα; Τι πρέπει να ξέρουμε

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

“Φρένο” της ΕΛ.ΑΣ. στην οργανωμένη μετακίνηση οπαδών του Ηρακλή και του Ατρομήτου για τον αγώνα του Σαββάτου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο σήμερα στο Πανθεσσαλικό με στόχο τη δεύτερη διαδοχική του νίκη – Κανάλι και ώρα μετάδοσης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Δ. Κουτσούμπας: Είμαστε στο πλευρό της αγροτιάς, ο αγώνας της είναι δίκαιος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 19 ώρες πριν

ΑΑΔΕ: Έλεγχος στο ιατρείο στο Κολωνάκι για την υπόθεση Μαζωνάκη

ΥΓΕΙΑ 15 ώρες πριν

7 σημάδια που δείχνουν ότι σου λείπει μαγνήσιο