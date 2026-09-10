Θρήνος στα Γιάννενα στο τελευταίο αντίο στον σμηναγό Δημήτριο Πέτρου που σκοτώθηκε στην Τανάγρα – Δείτε εικόνες

Στον Κατσικά Ιωαννίνων αποχαιρετούν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι τον σμηναγό Δημήτριο Πέτρου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη συντριβή του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στην Τανάγρα.

Η εξόδιος ακολουθία τελείται στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, παρουσία κατοίκων της περιοχής που συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη του.

Ο Δημήτριος Πέτρου ήταν ο δεύτερος πιλότος του αεροσκάφους που συνετρίβη στην Τανάγρα. Μαζί του έχασε τη ζωή του και ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας.

Η είδηση του θανάτου των δύο πιλότων προκάλεσε θλίψη στις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ στον Κατσικά, ιδιαίτερη πατρίδα του Δημήτριου Πέτρου, το κλίμα είναι βαρύ.

Από νωρίς, συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που γνώριζαν τον σμηναγό άρχισαν να φτάνουν στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης για το τελευταίο αντίο.

Στην εξόδιο ακολουθία βρίσκονται και συνάδελφοί του από την Πολεμική Αεροπορία, οι οποίοι αποχαιρετούν τον Δημήτριο Πέτρου και βρίσκονται στο πλευρό της οικογένειάς του.

Το «παρών» στην τελετή δίνουν επίσης στελέχη της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αποτίοντας φόρο τιμής στον σμηναγό και στην προσφορά του στις Ένοπλες Δυνάμεις.

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