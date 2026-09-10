Γιώργος Μαζωνάκης: Η στιγμή που το ζευγάρι των γιατρών βγαίνει από την κλινική του Κολωνακίου – Δείτε βίντεο

Λίγα λεπτά πριν τις 17:00 το απόγευμα της Πέμπτης αποχώρησαν από το κτίριο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι το ζευγάρι των δύο γιατρών μετά την ολοκλήρωση της έρευνας της Αστυνομίας στην ιδιωτική κλινική «Stem Cell», όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Όπως αναφέρει το newsit.gr, ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η σύζυγός του, επίσης γιατρός Ιωάννα Γάκα, αποχώρησαν από την κλινική του Κολωνακίου, όπου χθες είχε υποστεί ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, χωρίς να κάνουν δηλώσεις.

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Σημειώνεται ότι οι αστυνομικοί μετά από ενδελεχή έρευνα που διήρκησε πάνω από οκτώ ώρες, πήραν από την κλινική του Κολωνακίου τέσσερις μεγάλους φακέλους με έγγραφα και μια σακούλα με τα ρούχα του Γιώργου Μαζωνάκη.

Εντός της κλινικής φέρεται να βρήκαν και δύο μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για θεραπείες αίματος, μεταξύ των οποίων και αυτή της πλασμαφαίρεσης.