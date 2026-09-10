Μητσοτάκης για τη νέα συμφωνία προόδου με ορίζοντα το 2030: “Ένα συνεκτικό σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα και στήριξη της κοινωνίας”

Στο συνολικό σχέδιο της κυβέρνησης για την επόμενη ημέρα της χώρας, με έμφαση στην ενίσχυση των εισοδημάτων, τη στήριξη της οικογένειας, τη μείωση φορολογικών και ενεργειακών επιβαρύνσεων και την ενίσχυση των επενδύσεων, που παρουσίασε στην ΔΕΘ, αναφέρεται σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις κυβερνητικές παρεμβάσεις που αφορούν νοικοκυριά, εργαζόμενους, συνταξιούχους, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, καθώς και στις πρωτοβουλίες για τη στέγαση, την ενέργεια και τη δημογραφική στήριξη.

Με ορίζοντα το 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε τις βασικές κυβερνητικές προτεραιότητες και τα μέτρα που, όπως ανέφερε, αποσκοπούν στη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος, στη στήριξη της κοινωνίας και στην ενίσχυση της ανάπτυξης.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Στη φετινή ΔΕΘ παρουσιάσαμε μια νέα συμφωνία προόδου και ευημερίας. Ένα σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα, στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας, φθηνότερη ενέργεια και περισσότερες επενδύσεις. Για τις επιχειρήσεις, μειώνουμε σταδιακά την προκαταβολή φόρου από το 80% στο 50%.

Καταργούμε το τέλος επιδεύματος και διαθέτουμε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η προκαταβολή φόρου μειώνεται από το 55% στο 50%. Οι συνεπείς απαλλάσσονται από τις προσαυξήσεις των τεκμήριων, ενώ στους μικρούς οικισμούς τα τεκμήρια μειώνονται κατά 50%.

Οι συνταξιούχοι, άνω των 65 ετών, λαμβάνουν μόνιμη ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ. Ενώ για τους αγρότες, μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ. Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται σταδιακά στα 1.000 ευρώ το 2028 και μειώνονται περαιτέρω οι ασφαλιστικές εισφορές.

Στο δημόσιο, οι μισθοί αυξάνονται ως 80 ευρώ το μήνα και θεσπίζεται μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ από το 2027. Στη στέγαση, δημιουργούμε το «Σπίτι μου 3», ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και καταργούμε τον ΕΝΦΙΑ στους μικρούς οικισμούς. Στην ενέργεια στόχος είναι η μείωση της χοντρικής τιμής του ρεύματος κατά 30% έως το 2029.

Παράλληλα, από τον Ιανουάριο, οι χρεώσεις ΥΚΩ στους οικιακούς λογαριασμούς μειώνονται κατά 50%. Για τους τρίτεκνους, μηδενίζουμε το φόρο εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ. Για τις πολύτεκνες οικογένειες, αυξάνουμε κατά 1.000 ευρώ το επίδομα γέννησης για κάθε επιπλέον παιδί. Και πολύ σημαντικό. Με τον κουμπαρά για τη νέα γενιά, το κράτος διπλασιάζει τις καταθέσεις των γονέων έως τα 1.200 ευρώ το χρόνο. Παράλληλα, 400 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον κατευθύνονται σε ενεργειακά έργα και υποδομές. Ένα συνεκτικό σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα, ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας και μεγαλύτερη ανάπτυξη.

Με συγκεκριμένα μέτρα και ορίζοντα το 2030».