Σύσκεψη υπό τον Τουρνά στην Κόνιτσα με αντικείμενο την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς – Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης

Η αποτίμηση του καταστροφικού έργου της πυρκαγιάς που σιγοκαίει ακόμη, των επιχειρήσεων κατάσβεσης και ο συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων, βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης που πραγματοποιείται από τις 14:00 στην Κόνιτσα, υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά.

Στο δάσος της Τραπεζίτσας, όπως είπε ο κ. Τουρνάς, επιχειρούν αυτή τη στιγμή 80 δασοκομάντος και 120 πυροσβέστες με 40 οχήματα.

Παράλληλα επισήμανε ότι πρόκειται για μία δυσπρόσητη περιοχή και απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχει σχεδιασμός για διάνυξη δρόμου, είπε ότι αυτό θα συζητηθεί με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες όπως οι δασικές. Ο υφυπουργός, ανέφερε πως λόγω της αποτελεσματικότητας του προγράμματος προστασίας δασών antinero, οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν με μεγάλα υψόμετρα και οι σωλήνες από τα βυτιοφόρα έχουν απλωθεί σε υψόμετρο 1.400 μέτρων. Ωστόσο, πρόσθεσε, πως θα συνεχιστεί η επιχείρηση μέχρι να σβήσει και στο τελευταίο δέντρο, η τελευταία εστία φωτιάς.

Στη σύσκεψη συμμετέχει και ο βουλευτής Ιωαννίνων, Γιώργος Αμυράς, ο οποίος σε δηλώσεις του τόνισε ότι πρέπει γρήγορα το δασικό οικοσύστημα να επανέλθει και, όπως επισήμανε, υπάρχει η τεχνογνωσία, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στις εθελοντικές ομάδες, στη νεολαία της Κόνιτσας, τον ορειβατικό σύλλογο, στους μοναχούς, στους κατοίκους όλων των χωριών της περιοχής, στους δασοκομάντος, στους πυροσβέστες και στους χειριστές των εναέριων μέσων.

Τέλος, η σύσκεψη πραγματοποιείται στο Δημαρχείο και συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Ακολούθως, θα πραγματοποιηθεί αυτοψία στον τόπο που επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ