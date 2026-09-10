Μαρία Δελόγκα: Η πρώην σύντροφος του Γιώργου Μαζωνάκη τον αποχαιρετά με μία κοινή φωτογραφία τους – “Γιώργη μου”

Με μία κοινή φωτογραφία τους από το παρελθόν, αποχαιρέτισε τον Γιώργο Μαζωνάκη η πρώην σύντροφός του, Μαρία Δελόγκα.

Λίγες ώρες μετά την είδηση για τον ξαφνικό θάνατο του καλλιτέχνη, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, η χορεύτρια προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, λέγοντας έτσι το δικό της «αντίο» στον πρώην σύντροφό της.

«Γιώργη μου…» έγραψε χαρακτηριστικά πάνω στο story που έκανε τα ξημερώματα της Πέμπτης, προσθέτοντας emoji με μία ραγισμένη καρδιά και ένα λευκό περιστέρι.

Δείτε την ανάρτησή της