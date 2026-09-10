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Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γιώργου Μαζωνάκη το 1994: Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω τραγουδιστής, έλεγε

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THESTIVAL TEAM

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Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σκόρπισε ανείπωτη θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, με τους φίλους, τους συνεργάτες αλλά και τους θαυμαστές του να τον αποχαιρετούν δημόσια μέσα από αναρτήσεις, κατακλύζοντας τα social media. Βίντεο με τις συνεντεύξεις του κάνουν, επίσης, τον γύρο του ίντερνετ, με τα λόγια του τραγουδιστή να συγκινούν κάθε φορά, καθώς θυμίζουν στον κόσμο τους λόγους που τον αγάπησαν.

Σε ένα από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο TikTok, ο Γιώργος Μαζωνάκης παρουσιάζεται στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη, το 1994, την οποία είχε δώσει στη δημοσιογράφο Ρίκα Βαγιάνη, στην εκπομπή της «Superstar», με καλεσμένη της και τη Βέρα Κρούσκα.

«Νέος τραγουδιστής… Μουσικός. Είναι καλύτερη φράση», ήταν τα λόγια με τα οποία η Ρίκα Βαγιάνη παρουσίασε τον τραγουδιστή, ο οποίος εκείνη τη χρονιά είχε κυκλοφορήσει τον δεύτερο δίσκο του με τίτλο «Με τα μάτια να το λες».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε την είσοδό του στο πλατό φορώντας λευκά ρούχα και όταν η παρουσιάστρια τον ρώτησε σε ποια φάση της καριέρας του βρισκόταν, ο ίδιος είπε: «Είμαι στην αρχή. Εκεί που τα πράγματα μόλις αρχίζουν να συμβαίνουν. Αυτό με βρίσκει λίγο να τα χάνω σιγά σιγά. Αλλά είναι η δεύτερη προσωπική δουλειά που έχω κάνει. Υπάρχει και μια πρώτη δουλειά, οπότε είμαι λίγο πιο ώριμος απ’ ότι πέρυσι».

Στη συνέχεια η Ρίκα Βαγιάνη, με χιούμορ, τον ρώτησε τι θα ήθελε να γίνει όταν μεγαλώσει, με τον τραγουδιστή να απαντάει αυθόρμητα: «Τραγουδιστής».

Δείτε το βίντεο

@giorgosmazonakis_fanclub #μαζωνακης #osozwmazw #Mazw #FanclubMazw #Μαζω #mazonakis ♬ πρωτότυπος ήχος – Giorgos Mazonakis

Γιώργος Μαζωνάκης

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