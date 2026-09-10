“Δεν έβρισκες ραντεβού μαζί τους, μία επίσκεψη κόστιζε 300 ευρώ” – Η εμπειρία ασθενούς από το ιατρείο που πέθανε ο Μαζωνάκης

Μια διαφορετική εικόνα για τη δραστηριότητα του ζευγαριού των γιατρών στο ιατρείο τους Κολωνάκι, όπου την Τετάρτη (09/09) ο γνωστός τραγουδιστής, Γιώργος Μαζωνάκης, άφησε την τελευταία του πνοή, αρκετά χρόνια πριν οι υπηρεσίες τους επεκταθούν σε πιο σύνθετες θεραπείες, μεταφέρει γυναίκα η οποία είχε επισκεφθεί το ιατρείο τους το 2018.

Η μαρτυρία της έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς περιγράφει μια περίοδο κατά την οποία, όπως υποστηρίζει, οι δύο γιατροί είχαν ήδη αποκτήσει μεγάλη αναγνωρισιμότητα και ισχυρό πελατολόγιο, σε τέτοιο βαθμό ώστε η εξασφάλιση ενός ραντεβού μαζί τους να μην είναι εύκολη υπόθεση.

Η ίδια είχε απευθυνθεί στη γυναίκα γιατρό σε μια περίοδο κατά την οποία προσπαθούσε να αποκτήσει παιδί. Όπως αναφέρει στο protothema.gr, γνώριζε ότι εκείνη ήταν γυναικολόγος, ενώ ο σύζυγός της παθολόγος, ωστόσο και οι δύο ασχολούνταν παράλληλα με μια πιο ολιστική προσέγγιση της υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στη διατροφή και στις λεγόμενες τροφικές δυσανεξίες. «Είχα πάει στη Γάκα ένα διάστημα όπου προσπαθούσα να συλλάβω», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την περιγραφή της, αρχικά της ζητήθηκε να πραγματοποιήσει αιματολογικές εξετάσεις. Παράλληλα, υποβλήθηκε και σε έναν επιπλέον έλεγχο, ο οποίος, όπως υποστηρίζει, γινόταν με ειδικό μηχάνημα στο οποίο ο εξεταζόμενος τοποθετούσε την παλάμη του. «Για να δει τις δυσανεξίες χρησιμοποιούσε ένα μηχάνημα στο οποίο έβαζες την παλάμη σου. Δεν είχε αιματολογική εξέταση», περιγράφει η γυναίκα για τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Μετά τον έλεγχο, όπως λέει, της δόθηκε ένας κατάλογος με τροφές, καθώς και μια σειρά από σκευάσματα. Το συνολικό κόστος των προϊόντων, σύμφωνα πάντα με τη μαρτυρία της, έφθανε περίπου τα 400 ευρώ. «Μου έγραψε μια σειρά από ακριβά σκευάσματα, περίπου 400 ευρώ, και θυμάμαι όταν ο φαρμακοποιός είδε τι μας έχει γράψει είχε πει ότι ήταν πολύ ψαγμένα», αναφέρει.

Μία επίσκεψη κόστιζε 300€

Υψηλό ήταν και το κόστος της ίδιας της επίσκεψης. Η ασθενής το τοποθετεί στα 300 ευρώ, ποσό ιδιαίτερα σημαντικό για τα δεδομένα εκείνης της εποχής. Παρά το υψηλό κόστος, πάντως, η γυναίκα ξεκαθαρίζει ότι η προσωπική εικόνα που είχε σχηματίσει δεν ήταν εκείνη ενός γιατρού που επιχειρούσε πιεστικά να προωθήσει προϊόντα ή πρόσθετες υπηρεσίες. «Δεν ήταν ο τύπος που προσπαθούσε να σου πουλήσει», τονίζει.

Αυτό που θυμάται περισσότερο είναι η μεγάλη ζήτηση που υπήρχε για τους δύο γιατρούς. Όπως λέει, η αναμονή για ένα ραντεβού μπορούσε να είναι μεγάλη, στοιχείο που δείχνει ότι ήδη από το 2018 είχαν δημιουργήσει έναν σημαντικό κύκλο ασθενών γύρω από την ολιστική προσέγγιση, τη διατροφή και τις εξατομικευμένες προτάσεις που παρείχαν. «Ήταν πολύ δύσκολο να βρεις ραντεβού μαζί τους», λέει.

Η μαρτυρία της καταγράφει παράλληλα και μια σημαντική διαφορά σε σχέση με τη μεταγενέστερη εικόνα της δραστηριότητάς τους. Όπως θυμάται, το 2018 δεν προσφέρονταν τότε υπηρεσίες, όπως η πλασμαφαίρεση, η οποία εμφανίστηκε αργότερα στο χαρτοφυλάκιο των θεραπειών που συνδέθηκαν με την κλινική.

Πηγή: protothema.gr