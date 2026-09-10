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Βόλος: 19χρονος έστειλε στο Νοσοκομείο τον πατέρα του – Τον χτύπησε με παλούκι και γροθιές

Αρχείο Intime
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Στο Νοσοκομείο Βόλου νοσηλεύεται ένας 43χρονος πατέρας Ρομ, ο οποίος έπεσε θύμα άγριας βίας από τον 19χρονο γιο του έξω από το Δημαρχείο της πόλης.

Σύμφωνα με το gegonota.news, το περιστατικό συνέβη στη 1:30 τα ξημερώματα της Τρίτης 7 Σεπτεμβρίου 2026, έξω από το Δημαρχείο Βόλου. Ο 19χρονος, για λόγο που δεν διαπιστώθηκε, χρησιμοποιώντας ένα παλούκι αλλά και τις γροθιές του, χτύπησε άγρια τον πατέρα του στα πλευρά.

Για το περιστατικό ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία συνέλαβε τον 19χρονο στο πλαίσιο του αυτοφώρου για το αδίκημα της επικίνδυνης ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης.

Ο νεαρός δράστης οδηγήθηκε σήμερα το μεσημέρι ενώπιον του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, η υπόθεση ωστόσο αναβλήθηκε σε ρητή δικάσιμο προκειμένου να διοριστεί διερμηνέας, καθώς ο 19χρονος δεν μιλά καλά Ελληνικά.

Όπως αναφέρθηκε κατά την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο πατέρας του φέρεται να εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Βόλου, με την κατάστασή του να είναι σταθερή.

Βόλος

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