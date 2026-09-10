Ανατροπή στην υπόθεση Μαζωνάκη: Είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή – Τουλάχιστον 4 ώρες ήταν στο ιατρείο ο τραγουδιστής

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Αυτή τη στιγμή, οι δύο γιατροί, στην ιδιωτική κλινική των οποίων άφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής, βρίσκονται ξανά στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.

Σύμφωνα με το protothema.gr, οι δύο γιατροί θα παραμείνουν στην Ασφάλεια, ενώ οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση αναμένεται να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να τον ενημερώσουν αναλυτικά για τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και να λάβουν οδηγίες για τις επόμενες κινήσεις.

Τις επόμενες ώρες ίσως η κατάσταση αλλάξει δραματικά για τους ίδιους, καθώς τα νέα στοιχεία είναι επιβαρυντικά γι’ αυτούς.

Στην ιδιωτική κλινική πήγε κλιμάκιο της ΔΕΕ της ΕΛ.ΑΣ., καθώς κατασχέθηκαν πολλά ψηφιακά πειστήρια. Έγινε έλεγχος επί τόπου και διαπίστωσαν ότι το μηχάνημα στο οποίο γίνεται η ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης είχε χρησιμοποιηθεί.

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με όσα είχε πει η γιατρός χθες, ότι δηλαδή δεν ξεκίνησε η ιατρική πράξη και όλα συνέβησαν όσο περνούσαν φλεβοκαθετήρες στον Μαζωνάκη.

Στην Ασφάλεια προσήλθαν και οι αδελφές του εκλιπόντος τραγουδιστή, Μαρία και Βάσω.

Η ΕΛ.ΑΣ έκανε νωρίτερα κατ’ οίκον έρευνα στο σπίτι του ζεύγους στο Ψυχικό.

Ταυτόχρονα, διαπιστώθηκε από υλικό των καμερών ασφαλείας ότι υπάρχει μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στην ώρα που δήλωσαν οι γιατροί ότι πήγε ο τραγουδιστής στο ιατρείο και σε αυτήν που φτάνει στο Κολωνάκι. Φαίνεται να μπαίνει στον χώρο ο Μαζωνάκης λίγο μετά τη μία και όχι στις τέσσερις, όπως είχαν καταθέσει οι γιατροί.

Τέλος, ο λαϊκός τραγουδιστής είχε στο κεφάλι του ένα τσιρότο. Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν η γιατρός αλλά και η υπάλληλος, ο ίδιος τους είπε: «Ζαλίστηκα και έπεσα στη σκάλα καθώς έβγαινα από το σπίτι».

Το κλιμάκιο της ΔΕΕ θα ερευνήσει όλα τα ψηφιακά πειστήρια για να διαπιστωθεί εάν έχουν προσπαθήσει να εξαφανίσουν στοιχεία μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη.

Πηγή: protothema.gr