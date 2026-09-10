ΚΑΕ Ηρακλής: Στη Ρουμανία για τα φιλικά με Βαλτσέα και Μπόρατς Τσάτσακ

Οι πρώτοι φιλικοί αγώνες συνεχίζονται στην προετοιμασία του Ηρακλή ενόψει της απαιτητικής νέας σεζόν και οι «κυανόλευκοι» μετά τις τρεις πρώτες αναμετρήσεις τους στη Θεσσαλονίκη, θα βρίσκονται από απόψε στη Ρουμανία για τη συμμετοχή τους στο τουρνουά της Βαλτσέα.

Μετά τις δύο -προπονητικού χαρακτήρα- φιλικές αναμετρήσεις προετοιμασίας στη νέα σεζόν κόντρα σε Άρη και Μπασκίμι, ο Ηρακλής επικράτησε και της ΑΕΚ Λάρνακας στο Ιβανώφειο, στον πρώτο αγώνα του παρουσίας του κοινού του.

Μετά τα θετικά πρώτα δείγματα που έδειξε η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς, ετοιμάζεται για τη συνέχεια των φιλικών προετοιμασίας με τη συμμετοχή στο τουρνουά της Βαλτσέα στη Ρουμανία.

Η αποστολή του Ηρακλή αναχωρεί σήμερα το απόγευμα για να συμμετάσχει στο τουρνουά «Boromir Autumn Cup», το οποίο διοργανώνει από αύριο 11 έως την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η Βαλτσέα.

Αύριο Παρασκευή (11/09, 19:30) ο Ηρακλής θα τεθεί αντιμέτωπος με την οικοδέσποινα ρουμανική ομάδα, ενώ αύριο, Σάββατο (12/09, 19:00), θα αντιμετωπίσει την σέρβικη, Μπόρατς Τσάτσακ.

Όπως σημειώνει η ΚΑΕ Ηρακλής στη σχετική της ενημέρωση, μετά την αποψινή άφιξη στη Ρουμανία, «η ομάδα αναμένεται να προπονηθεί αύριο (11/09) το πρωί στη «Sala Traian», το γήπεδο που θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση.

Στην αποστολή του Ηρακλή συμμετέχουν οι εξής καλαθοσφαιριστές: Jalen Lecque, Τάσος Κουκ, Cleveland Melvin, Dontrez Styles, Noah Horchler, Hassan Diarra, Jacob Hutson, Διαμαντής Σλαφτσάκης, Τζον Σίλας, Γιώργος Αρνόκουρος, Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος και Σωτήρης Σταυρακόπουλος.

H αποστολή του Ηρακλή θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή (13/09) το βράδυ».

Πηγή: metrosport.gr