Ν. Παπαϊωάννου: 5.500 διορισμοί και 30.000 αναπληρωτές για τη νέα σχολική χρονιά – Τι είπε για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

«Πρέπει να φύγουμε από την εκπαίδευση της απομνημόνευσης και να πάμε στην εκπαίδευση της κατανόησης, της εφαρμογής, της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας», τόνισε ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στην εκπομπή «Live Now» του EΡTnews, αναφερόμενος στα αποτελέσματα του διεθνούς διαγωνισμού PISA και στις αλλαγές που δρομολογούνται στην εκπαίδευση.

Ο κ. Παπαϊωάννου υπογράμμισε ότι τα αποτελέσματα της PISA αναδεικνύουν διαχρονικά την ανάγκη για ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό μοντέλο, στο οποίο οι μαθητές δεν θα καλούνται απλώς να απομνημονεύουν γνώσεις, αλλά θα μπορούν να τις κατανοούν και να τις εφαρμόζουν στην πράξη.

Όπως ανέφερε, η έρευνα της PISA αξιολογεί τις δεξιότητες των μαθητών στα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες και την Κατανόηση Κειμένου, με έμφαση στο κατά πόσο μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους στην καθημερινή ζωή. Παράλληλα, σημείωσε ότι το 74,8% των μαθητών στην Ελλάδα δηλώνει ότι ενδιαφέρεται και θέλει να μάθει κάτι καινούργιο, έναντι 69% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Ο υφυπουργός στάθηκε επίσης στις επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών στο νέο πεδίο της PISA που αφορά την επίλυση προβλημάτων σε ψηφιακό περιβάλλον. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η Ελλάδα συγκέντρωσε 461 μονάδες και κατατάχθηκε στην 47η θέση μεταξύ 91 χωρών.

«Νέο σχολείο» και Εθνικό Απολυτήριο

Ο Νίκος Παπαϊωάννου συνέδεσε την ανάγκη αλλαγής του εκπαιδευτικού μοντέλου με τον εθνικό διάλογο για το νέο σχολείο και το Εθνικό Απολυτήριο.

Όπως εξήγησε, το Εθνικό Απολυτήριο αποτελεί το αποτέλεσμα μιας συνολικής εκπαιδευτικής πορείας, η οποία ξεκινά από το νηπιαγωγείο και συνεχίζεται στο δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο. «Για μένα η ουσία ξεκινάει από αυτό που λέω νέο σχολείο. Ένα σχολείο της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης», σημείωσε.

Ο υφυπουργός απέφυγε να προδικάσει τα τελικά μέτρα που θα προκύψουν από τον διάλογο, επισημαίνοντας ότι 106 εκπρόσωποι από τον εκπαιδευτικό χώρο εργάζονται εδώ και εννέα μήνες και ότι τα συμπεράσματα αναμένεται να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην εμπειρία του ως πανεπιστημιακός, λέγοντας ότι διαπιστώνει προβλήματα ακόμη και σε φοιτητές που εισάγονται σε σχολές με ιδιαίτερα υψηλές βάσεις. Ενδεικτικά, μίλησε για τη χρήση συντομογραφιών στον γραπτό λόγο, αλλά και για ελλείψεις σε βασικές γνώσεις, επισημαίνοντας ότι ακόμη και φοιτητές που έχουν εισαχθεί σε Ιατρικές Σχολές μπορεί να μην γνωρίζουν βασικά ιστορικά γεγονότα.

Η τεχνητή νοημοσύνη «είναι ήδη μέσα στα σχολεία»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υφυπουργός και στην τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, τονίζοντας ότι οι νέες τεχνολογίες και οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη μπει στο σχολικό περιβάλλον.

Όπως είπε, στόχος του υπουργείου Παιδείας είναι να ενισχύσει και τους εκπαιδευτικούς, ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για τη χρήση των νέων εργαλείων.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κριτική σκέψη. «Δεν είναι ότι έχω ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Πρέπει ο μαθητής να εξασκήσει την κριτική του σκέψη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Παπαϊωάννου υπερασπίστηκε παράλληλα το δημόσιο σχολείο, σημειώνοντας ότι κάθε χρόνο οι υψηλές επιδόσεις στις πανελλαδικές εξετάσεις καταγράφονται σε σημαντικό βαθμό από μαθητές δημόσιων σχολείων, τόσο των αστικών κέντρων όσο και, κυρίως, της περιφέρειας. «Στο ελληνικό δημόσιο σχολείο γίνεται σοβαρή δουλειά», τόνισε.

«Τα παιδιά πρέπει να χαίρονται που πηγαίνουν στο σχολείο»

Στο ζήτημα του σεβασμού προς τον εκπαιδευτικό, ο υφυπουργός συμφώνησε ότι έχει υπάρξει αλλαγή σε σχέση με προηγούμενες γενιές, αποδίδοντάς την σε ένα ευρύτερο κοινωνικό φαινόμενο.

Όπως σημείωσε, όμως, ο σεβασμός συνδέεται και με τη σχέση του μαθητή με το σχολείο. «Όταν ο μαθητής πηγαίνει στο σχολείο και χαίρεται γιατί πηγαίνει στο σχολείο, χαίρεται γι’ αυτό που θα συναντήσει στην εκπαιδευτική διαδικασία, νομίζω ότι σέβεται και καλύτερα αυτό που του παρέχεται», ανέφερε.

Ο ίδιος έθεσε ως ζητούμενο ένα σχολείο στο οποίο τα παιδιά θα πηγαίνουν με θετική διάθεση και όχι ένα εκπαιδευτικό σύστημα που, ιδιαίτερα στη Β΄ και τη Γ΄ Λυκείου, λειτουργεί κυρίως ως προετοιμασία για εξετάσεις.

5.500 διορισμοί και 30.000 αναπληρωτές

Αναφερόμενος στο ζήτημα των εκπαιδευτικών κενών ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, ο Νίκος Παπαϊωάννου σημείωσε ότι φέτος πραγματοποιήθηκαν 5.500 μόνιμοι διορισμοί και 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι, όπως είπε, έχουν ήδη αναλάβει υπηρεσία.

Ο υφυπουργός διευκρίνισε ότι η παρουσία εκπαιδευτικών στα σχολεία αποτελεί δυναμικό και όχι στατικό ζήτημα και ότι στην πορεία της χρονιάς μπορεί να προκύψουν νέα κενά. Για τον λόγο αυτό, όπως ανέφερε, προβλέπεται και δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών.

«Δεν λύνονται δια μαγείας τα προβλήματα», είπε, εκτιμώντας παράλληλα ότι η νέα σχολική χρονιά θα ξεκινήσει με τους καλύτερους οιωνούς και διαβεβαιώνοντας ότι το υπουργείο θα παρεμβαίνει όπου διαπιστώνονται ελλείψεις.

«Δεν θα χαθεί» το ακαδημαϊκό έτος στα μη κρατικά πανεπιστήμια

Κλείνοντας, ο υφυπουργός Παιδείας αναφέρθηκε στο ζήτημα των μη κρατικών πανεπιστημίων και στις ανακληθείσες άδειες, δίνοντας διαβεβαιώσεις προς τους φοιτητές και τις οικογένειές τους.

«Το ακαδημαϊκό έτος, είτε το προηγούμενο είτε το επόμενο, δεν θα χαθεί», τόνισε, εξηγώντας ότι το υπουργείο συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Όπως ανέφερε, δύο από τις τρεις ανακληθείσες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας έχουν ήδη επιστραφεί, για τα πανεπιστήμια Keele και York, ενώ αναμένεται η αντίστοιχη διαδικασία και για το Anatolia University.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα υπόλοιπα επτά μη κρατικά πανεπιστήμια έχουν λάβει τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας για το τρέχον έτος και βρίσκονται στη διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών τους.

Η εκτίμηση του υφυπουργού είναι ότι μέσα στον Οκτώβριο θα έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία, ώστε να ξεκινήσει κανονικά η λειτουργία όλων των ιδρυμάτων.