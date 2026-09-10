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Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Βίντεο-ντοκουμέντο από την πλασμαφαίρεση που έκανε η γιατρός σε ασθενή

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THESTIVAL TEAM

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Βίντεο ντοκουμέντο από την «πλασμαφαίρεση» που έκανε η Ιωάννα Γάκα σε ασθενή παρουσίασε το «Live News», μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στο απόσπασμα διακρίνεται ο χώρος όπου έγινε η συγκεκριμένη διαδικασία, καθώς και τα ιατρικά μηχανήματα.

Στην ανάρτησή της, η ασθενής περιέγραφε τη θεραπεία ως ιδιαίτερα θετική εμπειρία, εξηγώντας ότι στόχος της ήταν η απομάκρυνση συγκεκριμένων ουσιών από το αίμα, σε συνδυασμό με θεραπεία βλαστοκυττάρων.

«Αυτή την εβδομάδα έγινε ένα πολύ σημαντικό βήμα στην πορεία της ίασής μου. Την Τρίτη και χθες Πρωτομαγιά έκανα δύο συνεδρίες αιμοαφαίρεσης. Πρόκειται για μια θεραπευτική διαδικασία καθαρισμού του αίματος που απομακρύνει τοξίνες, βαρέα μέταλλα, φλεγμονώδεις πρωτεΐνες και άχρηστα στοιχεία που βαραίνουν το σώμα. Αμέσως μετά τη δεύτερη συνεδρία έκανα και θεραπεία με βλαστοκύτταρα.

Ένα δυνατό βήμα αναγέννησης και κυτταρικής επανεκκίνησης από μέσα προς τα έξω. Η αναγέννηση ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη, όπως έχω ξαναγράψει και συνεχίζεται δυναμικά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Δόκτορα Ι. Γ. και στην υπέροχη ομάδα της για τη φροντίδα, τον επαγγελματισμό και την ενσυναίσθηση τους σε όλη τη διαδικασία. Ένιωσα ασφάλεια, στήριξη και εμπιστοσύνη», ανέφερε η ασθενής περιγράφοντας την εμπειρία της στο εν λόγω ιατρείο.

Κατά την έρευνα των Αστυνομικών που έκαναν στο ιατρείο, εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης τα οποία δεν είχαν βρεθεί σε έλεγχο που είχε πραγματοποιηθεί το 2025.

Στον χώρο, κατά τη διάρκεια των ερευνών, βρέθηκαν και οι δύο γιατροί που διαχειρίζονται και είναι ιδιοκτήτες της κλινικής. Παρουσία εισαγγελέα, αστυνομικών της Ασφάλειας και στελεχών του ελληνικού FBI, κλήθηκαν να υποδείξουν στους αστυνομικούς όλους τους χώρους του ιατρείου.

Γιώργος Μαζωνάκης

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