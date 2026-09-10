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Η Ιερά Σύνοδος ανακαλεί την τιμητική διάκριση στον πρώην Μητροπολίτη Καλαβρύτων Αμβρόσιο

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Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος αποφάσισε, μετά από ονομαστική ψηφοφορία, να ανακαλέσει την απόφαση για την απονομή στον πρώην Μητροπολίτη Καλαβρύτων του Χρυσού Σταυρού μετ΄ αστέρος του Παρασήμου του Αποστόλου Παύλου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, αιτία ήταν η «προσβλητική», όπως τονίζουν, επιστολή του Αμβρόσιου προς το σώμα της ΔΙΣ αλλά και της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας.

Η απόφαση ελήφθη κατά την πρώτη συνεδρίαση της 170ής Συνοδικής Περιόδου, οι εργασίες της οποίας πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 9 και την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου.

Αναλυτικά η απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου:

«Λαβούσα υπ’ όψιν την εσχάτως αποσταλείσα επιστολή του Σεβ. Μητροπολίτου πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου προς τα μέλη της νέας 170ής Συνοδικής Περιόδου και θεωρήσασα το περιεχόμενο αυτής προσβλητικό προς το σώμα της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, αλλά και της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, κατόπιν γενομένης ονομαστικής ψηφοφορίας, ομοφώνως αποφάσισε όπως ανακαλέσει την απόφαση της Δ.Ι.Σ. της 26ης Αυγούστου ε.έ. περί απονομής τιμής στον Σεβ. Μητροπολίτη πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιο με τον Χρυσούν Σταυρό μετ’ αστέρος του Παρασήμου του Αποστόλου Παύλου της Εκκλησίας της Ελλάδος»

Ιερά Σύνοδος

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