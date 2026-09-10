Ήχησε το 112 για τη φωτιά στο Αγιόφυλλο Τρικάλων – “Παραμείνετε σε ετοιμότητα”

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγιοφύλλο Τρικάλων, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής να κινητοποιούνται για την κατάσβεσή της.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, με έξι οχήματα.

Από αέρος στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμει ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Αγιοφύλλο Τρικάλων, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη δασική πυρκαγιά. Το μήνυμα καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.