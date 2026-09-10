Γιάννης Σεβδικαλής: Συγκινεί ο Παραολυμπιονίκης για τον θάνατο του Μαζωνάκη – “Μετά τον ακρωτηριασμό μου, στάθηκες δίπλα μου”

Με συγκινητικά μηνύματα έχουν πλημμυρίσει τα social media μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Φίλοι, συνάδελφοι και θαυμαστές έσπευσαν να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή, λέγοντας ο καθένας το δικό του «αντίο».

Ανάμεσα σε αυτούς και ο Γιάννης Σεβδικαλής. Μέσα από ένα μακροσκελές κείμενο, ο Παραολυμπιονίκης τίμησε τον άνθρωπο που στάθηκε καθοριστικά δίπλα του μετά το σοβαρό ατύχημα με τρένο που οδήγησε στον διπλό ακρωτηριασμό του, όταν ήταν μόλις 21 ετών.

Όπως τόνισε, ο τραγουδιστής ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να τον στηρίξουν, τόσο οικονομικά και πρακτικά όσο και, κυρίως, ανθρώπινα, αποκαλώντας τον σε κάθε επικοινωνία τους «ήρωά μου» και δίνοντάς του δύναμη στη δύσκολη πορεία της αποκατάστασης.

«Γιώργο μου… Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. ​Ήμουν μόλις 21 χρόνων, ένα παιδί που δούλευε σερβιτόρος στο μαγαζί που τραγουδούσες… όταν έγινε το ατύχημα με το τρένο που είχε ως αποτέλεσμα τον διπλό ακρωτηριασμό μου. Η ζωή μου ανατράπηκε μέσα σε ένα δευτερόλεπτο και ήσουν από τους πρώτους ανθρώπους που έτρεξαν αμέσως κοντά μου», έγραψε αρχικά.

Στη συνέχεια, ο Παραολυμπιονίκης στάθηκε στους τρόπους με τους οποίους τον στήριξε ο Γιώργος Μαζωνάκης: «Στάθηκες δίπλα μου με κάθε τρόπο, οικονομικά, πρακτικά, μα πάνω απ’ όλα ανθρώπινα. Σε κάθε σου μήνυμα και σε κάθε μας συνάντηση, από τότε μέχρι σήμερα, με έλεγες «ήρωά μου». Μια κουβέντα που με γέμιζε δύναμη σε στιγμές που πάλευα να σταθώ ξανά στα πόδια μου».

Τέλος, αναφέρθηκε στη συμμετοχή του στο βιντεοκλίπ για το τραγούδι «Θαύμα» του Γιώργου Μαζωνάκη: «​Με τίμησες βαθιά όταν μου ζήτησες να είμαι στο βιντεοκλίπ για το “Θαύμα”. Δεν ήταν απλώς ένα γύρισμα για μένα, ήταν ένα κομμάτι ζωής που μοιραστήκαμε, μια υπενθύμιση ότι τα θαύματα γίνονται όταν υπάρχει αγάπη και πίστη. ​Μαζί με τη Σοφία, σου είχαμε φτιάξει ένα κολιέ που είχαμε χαράξει το μονόγραμμά σου. Δεν προλάβαμε να στο δώσουμε ποτέ… Θα το κρατήσω όμως για πάντα σαν φυλαχτό, όπως ακριβώς θα κρατήσω μέσα μου την τεράστια καρδιά σου, τη γενναιοδωρία σου και όλα όσα έκανες για μένα όταν το είχα περισσότερο ανάγκη. Σε ευχαριστώ για όλα, από τα βάθη της καρδιάς μου. Καλό ταξίδι στο φως, αδερφέ μου».

Δείτε την ανάρτησή του