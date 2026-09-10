Επιστολή του προπονητή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο προς τον Ιβάν Σαββίδη – “Συνεχίστε να στηρίζετε τον ΠΑΟΚ”

Την πλήρη στήριξή του καθώς και τον βαθύ σεβασμό του προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, εκφράζει με δημόσια επιστολή του ο προπονητής της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο, Νίκος Ηλιάδης.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Ηλιάδης προς τον Ιβάν Σαββίδη, “όταν αναλάβατε τον ΠΑΟΚ το 2012, δεν αναλάβατε απλώς μια ποδοσφαιρική εταιρεία. Αναλάβατε έναν ιστορικό σύλλογο, άρρηκτα δεμένο με τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία, την προσφυγική μνήμη, τον Πόντο και τις αλησμόνητες πατρίδες. Εκείνη την περίοδο η Ελλάδα περνούσε μια από τις δυσκολότερες οικονομικές της στιγμές. Εσείς επιλέξατε να επενδύσετε στον ΠΑΟΚ, να στηρίξετε οικονομικά τον σύλλογο και να συμβάλετε καθοριστικά στην απαλλαγή του από τα βάρη του παρελθόντος”.

Στη συνέχεια ο προπονητής της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο τονίζει την ανάπτυξη που σημείωσαν οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ. “Ποδοσφαιριστές που μεγάλωσαν μέσα στον ΠΑΟΚ έφτασαν στην πρώτη ομάδα, φόρεσαν τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και πήραν μεταγραφή σε σημαντικούς ευρωπαϊκούς συλλόγους. Αυτό είναι μια παρακαταθήκη που αφορά το αύριο του συλλόγου”, αναφέρει χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, ο κ. Ηλιάδης επισημαίνει προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ να παραμείνει δυνατός. “Να συνεχίσετε να στηρίζετε τον ΠΑΟΚ, τη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα. Να συνεχίσετε να στηρίζετε τον Ποντιακό Ελληνισμό και την ιστορική του μνήμη. Και να συνεχίσετε να δημιουργείτε, με τον τρόπο που εσείς θεωρείτε σωστό”, τονίζει.

Αναλυτικά η επιστολή του προπονητή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο:

“Αξιότιμε κύριε Ιβάν Σαββίδη,

Αισθάνομαι την ανάγκη να σας εκφράσω δημόσια τη στήριξη, την εκτίμηση και τον βαθύ σεβασμό μου. Γύρω από το όνομά σας, την παρουσία σας στην Ελλάδα και, κυρίως, το μέλλον του ΠΑΟΚ έχουν ανοίξει πολλές συζητήσεις και έχουν διατυπωθεί διαφορετικές απόψεις. Για μένα, όμως, η σχέση ενός ανθρώπου με μια ομάδα και η προσφορά του σε αυτήν δεν μπορούν να κρίνονται από τη συγκυρία μιας ημέρας.

Κρίνονται στον χρόνο, μέσα από τις πράξεις, τις επιλογές και τη συνέπεια. Και γι’ αυτό θεωρώ σημαντικό, αυτή τη στιγμή, να εκφράσω καθαρά τη θέση μου και να σταθώ απέναντί σας με ειλικρίνεια, εκτίμηση και σεβασμό.

Γιατί τους ανθρώπους δεν τους κρίνουμε μόνο από όσα λέγονται γι’ αυτούς. Τους κρίνουμε από τα έργα τους. Και το δικό σας έργο στην Ελλάδα έχει αφήσει ένα αποτύπωμα που δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Όταν αναλάβατε τον ΠΑΟΚ το 2012, δεν αναλάβατε απλώς μια ποδοσφαιρική εταιρεία. Αναλάβατε έναν ιστορικό σύλλογο, άρρηκτα δεμένο με τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία, την προσφυγική μνήμη, τον Πόντο και τις αλησμόνητες πατρίδες.

Εκείνη την περίοδο η Ελλάδα περνούσε μια από τις δυσκολότερες οικονομικές της στιγμές. Εσείς επιλέξατε να επενδύσετε στον ΠΑΟΚ, να στηρίξετε οικονομικά τον σύλλογο και να συμβάλετε καθοριστικά στην απαλλαγή του από τα βάρη του παρελθόντος.

Στα χρόνια που ακολούθησαν ήρθαν πρωταθλήματα και Κύπελλα, το αήττητο πρωτάθλημα και το νταμπλ του 2019, σημαντικές ευρωπαϊκές πορείες και, κυρίως, ένας ΠΑΟΚ που ξαναβρήκε τη θέση και την αυτοπεποίθησή του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Υπήρξε, όμως, και κάτι που δεν αποτυπώνεται σε τρόπαια.

Η επένδυση στις ακαδημίες και στα νέα παιδιά. Ποδοσφαιριστές που μεγάλωσαν μέσα στον ΠΑΟΚ έφτασαν στην πρώτη ομάδα, φόρεσαν τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και πήραν μεταγραφή σε σημαντικούς ευρωπαϊκούς συλλόγους. Αυτό είναι μια παρακαταθήκη που αφορά το αύριο του συλλόγου.

Η δραστηριότητά σας στην Ελλάδα δεν περιορίστηκε στην Τούμπα. Επενδύσατε στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα, από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και τον τουρισμό μέχρι το Μακεδονία Παλλάς, το Porto Carras, τη Σουρωτή και τα μέσα ενημέρωσης. Πίσω από αυτές τις επενδύσεις βρίσκονται επιχειρήσεις, εργαζόμενοι και οικογένειες σε μια περιοχή που είχε και εξακολουθεί να έχει ανάγκη από κεφάλαια και ανάπτυξη.

Για πολλούς από εμάς, όμως, υπάρχει ένας ακόμη λόγος για τον οποίο η παρουσία σας έχει ιδιαίτερη σημασία: ο Ποντιακός Ελληνισμός.

Η σχέση σας με τον Πόντο δεν ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ. Προϋπήρχε και όλα αυτά τα χρόνια εκφράστηκε με τη στήριξη της ιστορικής μνήμης, της παράδοσης και του πολιτισμού των Ελλήνων του Πόντου. Από την Παναγία Σουμελά μέχρι επιστημονικές και πολιτιστικές πρωτοβουλίες για την ιστορία του Πόντου και τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Ξεχωριστή θέση σε αυτή την προσπάθεια έχει η δημιουργία, με την οικονομική υποστήριξη του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Ιβάν Σαββίδη, της Επώνυμης Έδρας Ποντιακών Σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Η Έδρα έδωσε στην ιστορία του Πόντου έναν σταθερό χώρο μέσα στο ελληνικό πανεπιστήμιο για έρευνα, διδασκαλία και τεκμηρίωση. Και αυτό έχει σημασία, γιατί η ιστορία ενός τόπου και ενός λαού δεν διατηρείται μόνο μέσα στις οικογένειες. Χρειάζεται έρευνα, καταγραφή και γνώση που περνά στις επόμενες γενιές.

Στο ίδιο πλαίσιο δημιουργήθηκε στο ΑΠΘ και η Επώνυμη Έδρα Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού, με αντικείμενο τη διδασκαλία και την έρευνα γύρω από τη ρωσική γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό. Για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, όπου ζουν πολλές οικογένειες με ρίζες στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, πρόκειται για μια πρωτοβουλία με ιδιαίτερη εκπαιδευτική και πολιτιστική αξία.

Αυτή είναι, λοιπόν, μια διαδρομή που δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο. Αφορά τον ΠΑΟΚ, τη Θεσσαλονίκη, την επιχειρηματική δραστηριότητα, την εκπαίδευση, την ιστορική μνήμη και τον Ποντιακό Ελληνισμό.

Γι’ αυτό και η πρόσφατη φράση σας «δεν πουλάω και δε θα πουλήσω ούτε τον ΠΑΟΚ ούτε την πίστη μου ούτε την τιμή μου ούτε την ποντιακή την ψυχή μου» δεν ακούστηκε από πολλούς ως μια ακόμη δήλωση ενός ιδιοκτήτη ποδοσφαιρικής ομάδας. Είχε για εκείνους κάτι πολύ πιο προσωπικό.

Ο ΠΑΟΚ άλλωστε κουβαλά από τη γέννησή του την ιστορία ανθρώπων που ξεριζώθηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες και έφεραν μαζί τους τη γλώσσα, την πίστη, τις παραδόσεις και τη μνήμη τους. Αυτά είναι που συνδέουν τον σύλλογο με τον κόσμο του και κάνουν τον ΠΑΟΚ κάτι περισσότερο από μια ποδοσφαιρική ομάδα.

Φυσικά, κάθε άνθρωπος που διοικεί, επενδύει και παίρνει αποφάσεις κρίνεται. Η κριτική είναι μέρος της δημόσιας ζωής και του αθλητισμού. Δεν μπορεί, όμως, η κριτική μιας στιγμής να ακυρώνει μια ολόκληρη διαδρομή.

Και η δική σας διαδρομή έχει συγκεκριμένα στοιχεία που δεν μπορούν να διαγραφούν: ένας ΠΑΟΚ με τίτλους και ισχυρή παρουσία, οι ακαδημίες του, οι επενδύσεις και οι θέσεις εργασίας στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, η Έδρα Ποντιακών Σπουδών στο ΑΠΘ, η Έδρα Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού και η διαρκής στήριξη σε δράσεις που αφορούν τον Ποντιακό Ελληνισμό και την ιστορική του μνήμη.

Οι τίτλοι μετριούνται. Οι επενδύσεις αποτιμώνται. Υπάρχουν, όμως, πράγματα που αποκτούν αξία ακριβώς επειδή περνούν από τη μία γενιά στην άλλη: η μνήμη, η γνώση, η γλώσσα, η παράδοση, η αίσθηση ότι ένας λαός δεν ξεχνά από πού ξεκίνησε.

Γι’ αυτό, κύριε Σαββίδη, αισθάνομαι την ανάγκη να σας πω κάτι απλό: Να παραμείνετε δυνατός.

Να συνεχίσετε να στηρίζετε τον ΠΑΟΚ, τη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα. Να συνεχίσετε να στηρίζετε τον Ποντιακό Ελληνισμό και την ιστορική του μνήμη. Και να συνεχίσετε να δημιουργείτε, με τον τρόπο που εσείς θεωρείτε σωστό.

Οι διαφωνίες, οι αντιπαραθέσεις και οι δύσκολες στιγμές θα περάσουν. Αυτό που θα μείνει είναι όσα έγιναν και όσα θα έχουν πραγματικά αξία για τους ανθρώπους που θα έρθουν μετά από εμάς.

Με βαθιά εκτίμηση και σεβασμό,

Οι Έλληνες που αναγνωρίζουν, εκτιμούν και δεν λησμονούν την προσφορά σας στον ΠΑΟΚ, στον Ποντιακό Ελληνισμό, στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα.

Γιατί, πέρα από διαφορές και συγκυρίες, υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν να αναγνωρίζουν την προσφορά και να τιμούν εκείνους που αφήνουν πίσω τους έργο”.