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Φωτιά τώρα στο νησάκι της λίμνης Ιωαννίνων

Αρχείο Intime
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στα Ιωάννινα μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο Νησί της λίμνης Παμβώτιδας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την φωτιά. Η ιδιομορφία όμως της περιοχής και η πρόσβαση στο Νησί απαιτούν ειδικό επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Σύμφωνα με το epiruspost, για τη μεταφορά των πυροσβεστών, του απαραίτητου εξοπλισμού αλλά και οχημάτων στο σημείο, επιστρατεύτηκαν τα επιβατικά καραβάκια της λίμνης, καθώς και ειδική πλωτή πλατφόρμα.

Ιωάννινα Φωτιά

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