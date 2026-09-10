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Κίνα: Τουλάχιστον 20 νεκροί από φωτιά σε φορτηγό πλοίο στα ανατολικά της χώρας

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THESTIVAL TEAM

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Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που ξέσπασε σε φορτηγό πλοίο με ξένη σημαία, το οποίο βρισκόταν σε ναυπηγείο στην πόλη Τσινγκτάο, στην ανατολική Κίνα, σύμφωνα με την κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV.

Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 42 άνθρωποι. Δώδεκα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ ακόμη πέντε νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, όπως μετέδωσε το CCTV.

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ζήτησε να καταβληθεί «κάθε δυνατή προσπάθεια» στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ενώ ο πρωθυπουργός Λι Τσιανγκ έδωσε εντολή να διασωθούν όσοι παραμένουν εγκλωβισμένοι, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αποτραπούν «δευτερογενείς καταστροφές», σύμφωνα με το BBC.

Το πλοίο υποβαλλόταν σε εργασίες συντήρησης σε ναυπηγείο της Τσινγκτάο, όταν η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11:15 τοπική ώρα (06:15 ώρα Ελλάδας).

Τέλος, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και κατασβέστηκε λίγο περισσότερο από τρεις ώρες αργότερα, σύμφωνα με το CCTV.

Κίνα

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