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Γιώργος Μαζωνάκης: Τα ρούχα του τραγουδιστή και έγγραφα πήραν οι αστυνομικοί από την κλινική του Κολωνακίου – Δείτε βίντεο

Intime
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Τέσσερις μεγάλους φακέλους και μια σακούλα, με στοιχεία που εντόπισαν στην ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι όπου υπέστη ανακοπή το απόγευμα της Τετάρτης ο Γιώργος Μαζωνάκης και λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο «Ελπίς», βγήκαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI λίγο πριν τις 16:00 από το κτίριο της Καρνεάδου.

Σύμφωνα με το newsit.gr, οι αστυνομικοί βρίσκονται από τις 08:00 το πρωί της Πέμπτης στο κτίριο της οδού Καρνεάδου και λίγο πριν τις 16:00 το απόγευμα έβγαλαν από την ιδιωτική κλινική που είχε πάει ο Γιώργος Μαζωνάκης ρούχα του, αλλά και διάφορα έγγραφα τα οποία συγκέντρωσαν από διάφορους χώρους του ιατρείου.

Μάλιστα, εντός της κλινικής φέρεται να βρήκαν και δύο μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για θεραπείες αίματος, μεταξύ των οποίων και αυτή της πλασμαφαίρεσης.

Δείτε βίντεο:

Γιώργος Μαζωνάκης

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