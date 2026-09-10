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Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με την Αμάλ Κλούνεϊ: Στο επίκεντρο η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Amal Clooney, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα για την Ετήσια Συνάντηση Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO, που θα λάβει χώρα σήμερα το βράδυ.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας, μεταξύ αυτών το ζήτημα της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, με το οποίο η κα Clooney έχει ασχοληθεί εκτενώς στο παρελθόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αμάλ Κλούνεϊ Κυριάκος Μητσοτάκης

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