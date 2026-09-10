Κύπελλο Ελλάδας: Έμεινε στο 1-1 με τον Αστέρα ο Άρης – Έντονες διαμαρτυρίες για πέναλτι

Ισόπαλος με 1-1 αναδείχθηκε ο Άρης με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη, για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Οι «κίτρινοι» διαμαρτύρονται για τη φάση του 88ου λεπτού και το μη καταλογισμό πέναλτι στη φάση του Γκαρέ.

Η εξέλιξη του αγώνα:

Με ελάχιστες φάσεις και κυρίως παιχνίδι κέντρου κύλησε το πρώτο ημίχρονο. Οι δύο ομάδες δυσκολεύτηκαν να βρουν κενούς διαδρόμους προς την αντίπαλη εστία ώστε να γίνουν απειλητικές. Στο όγδοο λεπτό οι Αρκάδες βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα από στατική φάση όταν ο Έντερ εκτέλεσε το φάουλ και ο Σίλβα με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ανοίγοντας το σκορ. Ωστόσο, μετά από παρέμβαση του VAR το τέρμα ακυρώθηκε καθώς ο Σίλβα ήταν εκτεθειμένος.

Έξι λεπτά αργότερα ο Ράφα Μιρ μπήκε στην περιοχή, βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο μετά από μαρκάρισμα του Σίλβα και οι «κίτρινοι» διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι. Ο Τζήλος έδωσε κόρνερ αφού δεν υπήρχε κάποια παράβαση.

Στο 18ο λεπτό Aστέρας AKTOR έφυγε στην αντεπίθεση, ο Μπουζούκης γύρισε την μπάλα αλλά ο Μακέντα κόπηκε στην περιοχή πριν προλάβει να γίνει απειλητικός. Δύο λεπτά αργότερα ο Βοριαζίδης πήρε την μπάλα, εκτέλεσε αλλά η μπάλα χτύπησε στα σώματα. Στο 36ο λεπτό ο Άρης βγήκε στην αντεπίθεση, ο Κουαμέ βρήκε τον Παλάσιος αλλά το σουτ που επιχείρησε δεν βρήκε στόχο. Στο 38′ ο Μακέντα έπεσε στην περιοχή του Άρη και διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι αλλά ο Τζήλος έδωσε συνέχεια στο παιχνίδι. Ένα λεπτό αργότερα ο Μιρ σούταρε από μακριά αλλά ο Χατζηεμμανουήλ μπλόκαρε εύκολα.

Οι δυο ομάδες μπήκαν με μεγαλύτερη διάθεση να γίνουν απειλητικές για την αντίπαλη εστία. Οι Αρκάδες είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων. Στο 51′ ο Μπουζούκης εκτέλεσε φάουλ σαν κόρνερ από τα δεξιά, από διώξιμο του Κουαμέ η μπάλα στρώθηκε στον Μέντεθ, ο οποίος σούταρε αλλά η μπάλα πέρασε άουτ. Πέντε λεπτά αργότερα ο Γιαννιώτας έκανε τη σέντρα αλλά ο Μιρ δεν κατάφερε να κάνει σωστά το κοντρόλ και να γίνει απειλητικός από το δεύτερο δοκάρι. Με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού ο Αστέρας Τρίπολης πήρε το προβάδισμα όταν ο Έντερ έκανε τη σέντρα και ο Μακέντα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Πέντε λεπτά αργότερα οι Αρκάδες έχασαν μεγάλη ευκαιρία να διπλασιάσουν τα τέρματα τους όταν ο Μακέντα πάτησε στην περιοχή, πλάσαρε αλλά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Βέλιο.

Ο Άρης ανέβασε στροφές και στο 68ο λεπτό έφτασε στην ισοφάριση με το νεοεισελθόντα Λορέν Μορόν, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Στο 81ο λεπτό οι παίκτες του Αντωνόπουλου έχασαν δεύτερη μεγάλη ευκαιρία να διπλασιάσουν τα τέρματα τους όταν ο Ρικαρντίνιο έβγαλε τετ α τετ τον Μπαρόλο αλλά εκείνος αστόχησε. Πέντε λεπτά αργότερα ο Ρικαρντίνιο βρήκε δίχτυα για το 2-1 του Αστέρα, όταν πάτησε περιοχή μετά από αναταραχή στην άμυνα του Άρη αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ μετά από παρέμβαση του VAR. Στην εξέλιξη της φάσης ο Άρης ζήτησε πέναλτι αλλά ο διαιτητής δεν είδε καμία παράβαση.

Οι συνθέσεις των δυο ομάδων

Αστέρας AKTOR (Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Κώτσιρας (82′ Τσίκο), Μπρόρσον, Σίλβα, Μέντες, Λάσκαρης, Κιμπιόκα (59′ Μπαρτόλο), Μπουζούκης, Έντερ Γκονζάλες (83′ Γκιτέρσος), Παπακανέλλος (83′ Καλτσάς), Μακέντα (71′ Ρικαρντίνιο).

Άρης (Γρηγορίου): Βέλιο, Τιάμ, Σούταλο (63′ Φαμπιάνο), Παλάσιος (45′ Γιαννιώτας), Πετρίς, Βοριαζίδης, Ράτσιτς, Χαρούπας (86′ Παπασαραφιανός), Γκαρσία (45′ Γκαρέ), Κουαμέ, Μιρ (63′ Μορόν).

Πηγή: metrosport.gr