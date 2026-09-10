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“Τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα, καλό το νύχι τυραννόσαυρου, αλλά…”: Οι ευχές της Λατινοπούλου για τη νέα σχολική χρονιά

Intime
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Τις ευχές της για τη νέα σχολική χρονιά έστειλε μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στην επιστροφή της σχολικής ποδιάς, αλλά και στην εμφάνιση των μαθητριών, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά τα «νύχια του τυραννόσαυρου» και τη «βλεφαρίδα τέντα».

Η κ. Λατινοπούλου ευχήθηκε στους μαθητές και τις μαθήτριες να πετύχουν τους στόχους τους, ενώ εξέφρασε την επιθυμία της να καθιερωθεί σχολική στολή και στην Ελλάδα, όπως συμβαίνει σε σχολεία άλλων ευρωπαϊκών χωρών αλλά και σε ιδιωτικά κολέγια.

«Θα ήθελα πάρα πολύ να δω στην Ελλάδα να υπάρχει σχολική στολή όπως υπάρχει σε πάρα πολλά σχολεία στην Ευρώπη αλλά και σε πολύ ακριβά κολέγια και μάλιστα είναι και πολύ ωραίες στολές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής σχολίασε τον τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψή της, θα πρέπει να εμφανίζονται οι μαθήτριες στο σχολείο, χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικές εκφράσεις για το μακιγιάζ και την εμφάνισή τους.

«Τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα ούτε μπουζούκια», ανέφερε, προσθέτοντας: «Καλό και το νύχι του τυραννόσαυρου, καλή και η βλεφαρίδα τέντα, καλό και το βραδινό μακιγιάζ αλλά κρατήστε το αν θέλετε να σας δουν έτσι τα αγόρια μετά τις σχολικές ώρες».

Η ίδια κάλεσε τις μαθήτριες να χαρούν την εφηβεία και τα νιάτα τους, τονίζοντας πως «δεν γυρίζουν» τα χρόνια αυτά.

Κλείνοντας, η Αφροδίτη Λατινοπούλου αναφέρθηκε και στη σχέση μαθητών και εκπαιδευτικών, ζητώντας σεβασμό προς τους δασκάλους και τους καθηγητές. «Είναι εκεί για να σας βοηθήσουν και όχι για να φοβούνται να μπουν στην τάξη να κάνουν μάθημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε την ανάρτησή της

Αφροδίτη Λατινοπούλου

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