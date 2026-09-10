ΥΠΕΞ: Δεκαετές πλαίσιο στήριξης του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων – Στο επίκεντρο η προστασία της ιστορικής και θρησκευτικής κληρονομιάς

Ένα μακρόπνοο πλαίσιο συνεργασίας για την προστασία και ανάδειξη της θρησκευτικής, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων δημιουργείται με την κύρωση του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών. Το Μνημόνιο έχει δεκαετή διάρκεια και προβλέπει, μεταξύ άλλων, σταθερή ετήσια χρηματοδότηση ύψους 1 εκατ. ευρώ, με ισόποση συμμετοχή των υπουργείων Εξωτερικών και Πολιτισμού.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, με την κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Πολιτισμού και του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, η Ελληνική Πολιτεία ενισχύει έμπρακτα τη διαφύλαξη, προστασία, επιστημονική μελέτη και ανάδειξη της ιδιαίτερα σημαντικής θρησκευτικής, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Πατριαρχείου.

Το Μνημόνιο, το οποίο υπεγράφη στην Αθήνα στις 8 Ιουνίου 2026, θεσπίζει ένα μακρόπνοο πλαίσιο συνεργασίας δεκαετούς διάρκειας. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα Ιερά Προσκυνήματα, οι ναοί και τα μοναστηριακά συγκροτήματα, τα έργα τέχνης και τα κειμήλια, καθώς και ο πολύτιμος πλούτος του Ιστορικού Αρχείου και της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου προβλέπεται σταθερή ετήσια χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για την υλοποίηση των συμφωνημένων δράσεων, με ισόποση συμμετοχή του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Πολιτισμού.

Με τον τρόπο αυτό, η Ελληνική Πολιτεία προσδίδει συγκεκριμένο, οργανωμένο και μακρόπνοο θεσμικό περιεχόμενο σε μια ιστορική και διαχρονική σχέση, παρέχοντας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων σταθερή θεσμική, επιστημονική, τεχνική και οικονομική υποστήριξη.

Η στήριξη του Πατριαρχείου συνιστά, παράλληλα, έμπρακτη συμβολή στην προστασία μίας παγκόσμιας θρησκευτικής και πολιτιστικής παράδοσης, καθώς και στην ενίσχυση ενός ιστορικού θεσμού που διαχρονικά υπηρετεί τον διάλογο, τη συνύπαρξη και την ειρήνη.