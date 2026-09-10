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Τραγωδία στην Ελβετία: Πολλοί νεκροί και τραυματίες σε τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο

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Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα, σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην ανατολική Ελβετία, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε ανάμεσα στις κοινότητες Σους και Τσερνέτς, στο καντόνι του Γκριζόν.

«Πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους (…) Πολλοί άλλοι έχουν τραυματιστεί» ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Χ η αστυνομία του καντονιού αυτού, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος ή για την εθνικότητα των θυμάτων.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν διασώστες να εργάζονται πυρετωδώς γύρω από το λεωφορείο που ανατράπηκε στην άκρη του δρόμου. Σε μικρή απόσταση είχαν προσγειωθεί ελικόπτερα. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι «πολλές υπηρεσίες διάσωσης» έχουν κινητοποιηθεί.

Σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωσης, το λεωφορείο ανήκει στην ολλανδική τουριστική εταιρεία Oad, η οποία οργανώνει ταξίδια σε όλη την Ευρώπη.

Το Τσερνέτς είναι η «πύλη εισόδου» για το Εθνικό Πάρκο της Ελβετίας, μια μεγάλη αλπική περιοχή έκτασης περίπου 170 τετραγωνικών χιλιομέτρων που διαθέτει ένα δίκτυο μονοπατιών μήκους άνω των 100 χιλιομέτρων στην αλπική κοιλάδα της Ενγκαντίν.

Ελβετία

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