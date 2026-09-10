Νίκη Κεραμέως: Η μεγαλύτερη “Ημέρα Καριέρας” με περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας στη Θεσσαλονίκη

Τη διοργάνωση της μεγαλύτερης «Ημέρας Καριέρας» που έχει γίνει ποτέ στη Θεσσαλονίκη προανήγγειλε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Mega.

Η 57η «Ημέρα Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) πραγματοποιείται στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 και προσφέρει πάνω από 2.500 θέσεις εργασίας από 100 και πλέον επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα.

Όπως σημείωσε η κ. Κεραμέως, οι 57 εκδηλώσεις είναι μία από τις απαντήσεις στην πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις να βρουν ανθρώπινο δυναμικό.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, η υπουργός τόνισε: «Ήρθε μία εταιρεία ξυλείας από τα Γρεβενά και μου λέει μας λείπουν τεχνίτες βιομηχανικών αυτοματισμών. Πήγαμε και φτιάξαμε παράρτημα της Σχολής Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης μέσα στην επιχείρηση. Τα παιδιά που φοιτούν στη σχολή κάνουν το πρωί πρακτική άσκηση και το απόγευμα μάθημα στη σχολή για δύο χρόνια, παίρνουν πιστοποίηση στα δύο χρόνια και μετά έχουν εξασφαλισμένη δουλειά. Το σημαντικό είναι ότι μένουν στον τόπο τους, στα Γρεβενά. Όλοι οι επιχειρηματίες σήμερα ζητούν ένα πράγμα, χρειαζόμαστε περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό, εξειδικευμένο, για να αναπτυχθούμε ακόμα περισσότερο. Εμείς λοιπόν προσφέρουμε αυτή τη λύση, μέσα στην επιχείρηση κι όχι μόνο εκεί, παντού σε όλη την Ελλάδα. Ήρθαν τα ναυπηγεία και μας λένε μας λείπουν τεχνίτες ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης. Πήγαμε στοχευμένα και φτιάξαμε ένα πρόγραμμα ειδικά για τεχνίτες ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης».

Η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε στις 80 εργατικές κατοικίες που παραδόθηκαν σε εργαζόμενους στην περιοχή «Κυρά Καλή» των Γρεβενών, οι οποίοι περίμεναν μία ζωή, επισημαίνοντας:

«Πριν από λίγες εβδομάδες, παραδώσαμε 80 υπέροχες πραγματικά εργατικές κατοικίες σε εργαζόμενους στα Γρεβενά. Το πιο σημαντικό είναι πρώτα απ΄ όλα ότι αυτοί οι άνθρωποι περίμεναν μία ζωή γι΄ αυτή τη στέγη, την δικαιούντο. Γιατί λέω περίμεναν μια ζωή; Γιατί είναι ένα έργο το οποίο ήταν κολλημένο για 23 χρόνια. Προκηρύχθηκε το 2003, η κατασκευή ενός ολόκληρου οικισμού, ένα μικρό χωριό. Δεν μπορώ να σας περιγράψω, είμαι 11 χρόνια στην πολιτική, είναι από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει. Άνθρωποι με δάκρυα στα μάτια, δεν θα ξεχάσω έναν κύριο, ο οποίος τη στιγμή που του έδωσα τα κλειδιά ήρθε και μου ψιθύρισε στο αυτί και μου λέει “τέρμα δηλαδή οι φιλοξενίες στα ξένα σπίτια”;».

Ερωτηθείσα σχετικά με την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και κληθείσα να σχολιάσει τη στάση που κράτησε το ΠΑΣΟΚ κατά τη ψήφισή της στη Βουλή, η υπουργός Εργασίας απάντησε ότι το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρών, σχολιάζοντας: «Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Ότι οι περίπου 500.000 συμπολίτες μας που έχουν ήδη πάρει αύξηση, χάρη στις Συλλογικές Συμβάσεις που υπεγράφησαν εν συνεχεία, το ΠΑΣΟΚ είπε ένα όχι σε αυτούς τους ανθρώπους. Είπε ένα όχι στο να πάρουν αύξηση αυτοί οι άνθρωποι. Θα μπορούσε να είχε πει ένα μεγάλο ναι και με ανοιχτή καρδιά να πει ορίστε στηρίζουμε την Κοινωνική Συμφωνία όλων των κοινωνικών εταίρων».