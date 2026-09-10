Στη Θεσσαλονίκη αύριο η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ρένα Δούρου

Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί αύριο, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα έχει ως εξής: