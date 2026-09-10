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Στη Θεσσαλονίκη αύριο η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ρένα Δούρου

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Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί αύριο, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα έχει ως εξής:

  • 10:00 – 10:30 – Συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ-XELEXPO, στην Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΘ-HELEXPO (Εγνατίας 154 – Θεσσαλονίκη).
  • 10:45 – 11:15 – Συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων ΔΕΘ, στην Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΘ-HELEXPO (Εγνατίας 154 – Θεσσαλονίκη).
  • 13:00 – 15:00 – Συνέντευξη Τύπου στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων “Αιμίλιος Ριάδης” (Εγνατίας 154 – Θεσσαλονίκη).
  • 16:00 – Επίσκεψη στα Περίπτερα της Έκθεσης (Εγνατίας 154 – Θεσσαλονίκη).
  • 19:00 – Κεντρική πολιτική εκδήλωση ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων “Αιμίλιος Ριάδης” (Εγνατίας 154 – Θεσσαλονίκη).

Θεσσαλονίκη Ρένα Δούρου

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