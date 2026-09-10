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ΔΕΘ

90η ΔΕΘ: Βιοαισθητήρες αποκαλύπτουν τις αντιδράσεις των πολιτών απέναντι στις δηλώσεις πολιτικών

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THESTIVAL TEAM

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Μια ιδιαίτερη εμπειρία είχαν χθες το απόγευμα επισκέπτες του περιπτέρου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην 90η ΔΕΘ, καθώς είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν από κοντά ένα σύστημα βιοαισθητήρων που αποκαλύπτει τις αυθόρμητές τους αντιδράσεις, όταν δέχονται οπτικά ερεθίσματα με πολιτικό περιεχόμενο.

Η επίδειξη που πραγματοποιήθηκε από το Εργαστήριο Προσβασιμότητας και Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία (ASDLab), ήταν ένας πιο διασκεδαστικός και προσιτός τρόπος, μακριά από το κλίμα ενός εργαστηρίου, για να γνωρίσει το κοινό πώς λειτουργεί η συλλογή βιομετρικών δεδομένων.

Όπως εξηγεί η αναπληρώτρια καθηγήτρια Ελένη Κουστριάβα, Πρόεδρος του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, οι βιοαισθητήρες συλλέγουν βιομετρικά δεδομένα, δηλαδή στοιχεία που καταγράφουν πώς αντιδρά το σώμα και ο εγκέφαλός μας, όπως για παράδειγμα η κίνηση των ματιών, η δραστηριότητα του δέρματος και ο καρδιακός παλμός. Αυτή η προσέγγιση ενέπνευσε την ιδέα να χρησιμοποιηθούν τα βιομετρικά δεδομένα και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Το Εργαστήριο Προσβασιμότητας και Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία (ASDLab) χρησιμοποιεί διάφορους αισθητήρες – όπως συσκευές παρακολούθησης βλέμματος, ανάλυσης εγκεφαλικών κυμάτων, εκφράσεων προσώπου, δραστηριότητας του δέρματος, καρδιακού παλμού, μυϊκής δραστηριότητας – για να καταλάβει πώς αντιδρούν συναισθηματικά και συμπεριφορικά τα άτομα με αναπηρία. Στόχος είναι να βελτιωθεί η εκπαίδευσή τους και γενικότερα η ποιότητα ζωής τους. Μελετώντας πώς διαβάζουν και πώς χρησιμοποιούν εκπαιδευτικό υλικό, το εργαστήριο ελπίζει να συμβάλει σε μια νέα, πιο αποτελεσματική προσέγγιση στην εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε παγκόσμιο επίπεδο.

90η ΔΕΘ

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