“Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ζούσε, του χορηγήσαμε οξυγόνο” – Τι λέει ο διασώστης που εντόπισε τον τραγουδιστή μέσα στην κλινική

Τις κρίσιμες στιγμές από την άφιξη του ΕΚΑΒ στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι μέχρι τη διακομιδή του Γιώργου Μαζωνάκη στο νοσοκομείο Ελπίς περιγράφει ο διασώστης που συμμετείχε στην επιχείρηση.

Ο Λεωνίδας Σιδηρόπουλος μίλησε στο Star και αναφέρθηκε σε όσα αντίκρισαν οι διασώστες όταν έφτασαν στο ιατρείο, όπου ο 54χρονος τραγουδιστής είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή.

Όπως περιέγραψε, κατά τα πρώτα λεπτά, ενώ οι διασώστες λάμβαναν το ιστορικό από τους γιατρούς που βρίσκονταν στο ιατρείο, πληροφορήθηκαν ότι ο ασθενής ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Στα πρώτα ένα ή δύο λεπτά, στο πλαίσιο του ιστορικού που λαμβάναμε, από τους γιατρούς που ήταν στην κλινική, τότε καταλάβαμε ότι ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, δεν το ξέραμε μέχρι τότε», ανέφερε ο διασώστης.

«Πριν ξεκινήσει τη θεραπεία έπαθε καρδιακή ανακοπή»

Σύμφωνα με όσα τους είπαν οι γιατροί που βρίσκονταν στο ιατρείο, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πάει εκεί προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία και, όπως υποστήριξαν, η καρδιακή ανακοπή σημειώθηκε πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

«Οι γιατροί ήταν ήρεμοι και επαγγελματίες, δε μας είπαν κάτι παραπάνω, μας είπαν ότι πήγε να κάνει μία θεραπεία, ότι πριν ξεκινήσει έπαθε καρδιακή ανακοπή και ότι ξεκινήσανε κι αυτοί να κάνουνε προσπάθειες αναζωογόνησης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λεωνίδας Σιδηρόπουλος.

Ο διασώστης ήταν κατηγορηματικός όταν ρωτήθηκε για το αν ο τραγουδιστής είχε τις αισθήσεις του κατά την άφιξη του ΕΚΑΒ.

«Προφανώς ήταν ωχρός, δεν είχε οξυγονωθεί ο άνθρωπος», είπε, περιγράφοντας την κατάσταση στην οποία τον βρήκαν.

Όπως πρόσθεσε, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε τις αισθήσεις του και είχε ήδη υποστεί την καρδιακή ανακοπή.

Η προσπάθεια ανάνηψης και η διακομιδή

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ ξεκίνησαν αμέσως τις απαραίτητες ενέργειες για την προσπάθεια αναζωογόνησης.

«Ξεκίνησαν τα παιδιά να κάνουν συμπιέσεις και εμφυσήσεις με τον εξοπλισμό το δικό μας, χορηγήσαμε και οξυγόνο είδαμε ότι είναι πιο σκόπιμο να φύγουμε γρήγορα από το σημείο δεν είχαμε να προσφέρουμε κάτι περισσότερο εκεί», περιέγραψε ο διασώστης. Ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο Ελπίς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η μαρτυρία του διασώστη του ΕΚΑΒ αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο τραγουδιστής υπέστη την καρδιακή ανακοπή στο ιατρείο του Κολωνακίου.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται μεταξύ άλλων οι καταθέσεις των γιατρών, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, αλλά και τα δεδομένα από το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι συνέβη τις κρίσιμες ώρες πριν από τον θάνατό του.