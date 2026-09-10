Φον ντερ Λάιεν: Δεν θα αποδεχτούμε τις εθιστικές δυνατότητες των social media – Τα παιδιά ωθούνται σε ακραία περιεχόμενα

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παρουσιάσει τις προτάσεις της για την προστασία των νέων στο διαδίκτυο, στις οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνεται και η απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών ή και των εφήβων σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν οφείλουμε να αποδεχτούμε τις εθιστικές δυνατότητες των κοινωνικών δικτύων» και «τα παιδιά να ωθούνται σε ολοένα και πιο ακραία περιεχόμενα» ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ.

«Η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να δράσει. Επαφίεται σε εμάς να καθορίσουμε σαφείς κανόνες για να καθυστερήσουμε την πρόσβαση (των ανηλίκων) στα κοινωνικά δίκτυα στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

Η πρόεδρος εξετάζει εδώ και μήνες την πιθανότητα απαγόρευσης της πρόσβασης των παιδιών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, με σκοπό να προστατευθούν από τους πολλαπλούς κινδύνους στους οποίους εκτίθενται στο διαδίκτυο. Θα ανακοινώσει τις προτάσεις της για το θέμα στην ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο στις 16 Σεπτεμβρίου.

Μια ευρωπαϊκή πηγή είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η φον ντερ Λάιεν σκέφτεται να προτείνει να ισχύει η απαγόρευση πρόσβασης για τους ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Η απαγόρευση θα μπορούσε να αίρεται για τα παιδιά άνω των 13 ετών, με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων τους.

Η Κομισιόν απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο για το θέμα.

Πρόσφατα, το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας έκρινε μη σύννομο το σχέδιο απαγόρευσης πρόσβασης στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά κάτω των 15 ετών, που είχε ανακοινωθεί το καλοκαίρι, ένα γεγονός που εγείρει ερωτηματικά για το κατά πόσο είναι εφικτό να εφαρμοστεί το μέτρο σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Πάντως ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν προέτρεψε την Κομισιόν να προχωρήσει στην απαγόρευση «για να προστατευθούν όλα τα παιδιά της Ένωσης».