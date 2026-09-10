Ο Μάρκος Σεφερλής αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με 3 λέξεις και “ράγισε” τα social

Αντίο στην “σειρούλα” του, τον Γιώργο Μαζωνάκη, είπε μέσα από τα social media και ο Μάρκος Σεφερλής.

Ο γνωστός κωμικός θέλησε με τρεις μόλις λέξεις να αποχαιρετήσει τον 54χρονο τραγουδιστή, που «έσβησε» από ανακοπή καρδιάς σε ιδιωτικό ιατρείο στο κέντρο της Αθήνας το απόγευμα της Τετάρτης (9/9).

Μάλιστα, έχοντας αποκαλύψει στο παρελθόν ότι υπηρέτησαν μαζί τη στρατιωτική τους θητεία, ο Μάρκος Σεφερλής τον αποκάλεσε “σειρούλα” και η λιτή του ανάρτηση ήταν αρκετή για να «ραγίσει» περισσότερες από 12.000 καρδιές στο Instagram.

«Σειρούλα, απολύθηκες νωρίς», έγραψε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.