“Πυρά” Μακάριου Λαζαρίδη στον διευθυντή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας: “Να τον χαίρεται ο Νίκος Δένδιας”

Επίθεση στον διευθυντή του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, τον Δημήτρη Περδίκη, εξαπέλυσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, με ανάρτησή του στο Facebook, το απόγευμα της Πέμπτης (10/9), κάνοντας, μάλιστα, λόγο για «έπαρση» και «αλαζονεία».

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο Μακάριος Λαζαρίδης, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον στενό συνεργάτη του Νίκου Δένδια, στις 11:39 της Τετάρτης (9/9), χωρίς να λάβει απάντηση.

Στη συνέχεια του έστειλε SMS, ζητώντας να επικοινωνήσει μαζί του, καθώς – όπως εξηγεί ο κ. Λαζαρίδης – την επόμενη εβδομάδα θα είναι εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας σε δύο κυρώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και επιθυμούσε να υπάρξει συνεργασία.

Όπως αναφέρει ο βουλευτής, «μέχρι αυτή τη στιγμή που κάνω την ανάρτηση ο κ. Περδίκης δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου» και καταλήγει, λέγοντας με αρκετή δόση ειρωνείας: «Να τον χαίρεται ο Νίκος Δένδιας».

«Για να καταλάβατε την έπαρση και την αλαζονεία κάποιων ανθρώπων.

Λέγεται Δημήτρης Περδίκης. Διευθυντής του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια.

Χθες, στις 11.39 επικοινώνησα τηλεφωνικά μαζί του. Δεν το σήκωσε.

Την ίδια στιγμή του απέστειλα sms να επικοινωνήσει μαζί μου, καθώς ήθελα να συνεργαστούμε μιας και την άλλη εβδομάδα είμαι εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας σε δύο κυρώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Μέχρι αυτή τη στιγμή που κάνω την ανάρτηση ο κ. Περδίκης δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου.

Να τον χαίρεται ο Νίκος Δένδιας!».