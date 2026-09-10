MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

“Πυρά” Μακάριου Λαζαρίδη στον διευθυντή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας: “Να τον χαίρεται ο Νίκος Δένδιας”

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Επίθεση στον διευθυντή του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, τον Δημήτρη Περδίκη, εξαπέλυσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, με ανάρτησή του στο Facebook, το απόγευμα της Πέμπτης (10/9), κάνοντας, μάλιστα, λόγο για «έπαρση» και «αλαζονεία».

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο Μακάριος Λαζαρίδης, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον στενό συνεργάτη του Νίκου Δένδια, στις 11:39 της Τετάρτης (9/9), χωρίς να λάβει απάντηση.

Στη συνέχεια του έστειλε SMS, ζητώντας να επικοινωνήσει μαζί του, καθώς – όπως εξηγεί ο κ. Λαζαρίδης – την επόμενη εβδομάδα θα είναι εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας σε δύο κυρώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και επιθυμούσε να υπάρξει συνεργασία.

Όπως αναφέρει ο βουλευτής, «μέχρι αυτή τη στιγμή που κάνω την ανάρτηση ο κ. Περδίκης δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου» και καταλήγει, λέγοντας με αρκετή δόση ειρωνείας: «Να τον χαίρεται ο Νίκος Δένδιας».

«Για να καταλάβατε την έπαρση και την αλαζονεία κάποιων ανθρώπων.
Λέγεται Δημήτρης Περδίκης. Διευθυντής του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια.

Χθες, στις 11.39 επικοινώνησα τηλεφωνικά μαζί του. Δεν το σήκωσε.

Την ίδια στιγμή του απέστειλα sms να επικοινωνήσει μαζί μου, καθώς ήθελα να συνεργαστούμε μιας και την άλλη εβδομάδα είμαι εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας σε δύο κυρώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Μέχρι αυτή τη στιγμή που κάνω την ανάρτηση ο κ. Περδίκης δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου.

Να τον χαίρεται ο Νίκος Δένδιας!».

Μακάριος Λαζαρίδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 9 ώρες πριν

Street Mode Festival: Η μεγαλύτερη γιορτή της street κουλτούρας επιστρέφει από σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Ψέριμος: Με 6 μαθητές έγινε ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 3 ώρες πριν

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κιλκίς και Άγιο Όρος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 43χρονος το “σανίδωσε” στην ΠΑΘΕ – Έτρεχε με 188 χλμ/ώρα – Δείτε φωτο

ΧΑΛΑΡΑ 15 ώρες πριν

Νωρίτερα από ποτέ η αλλαγή της ώρας φέτος – Η ημερομηνία που αποτελεί έκπληξη μετά από 6 χρόνια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 20 ώρες πριν

ΑΑΔΕ: Έλεγχος στο ιατρείο στο Κολωνάκι για την υπόθεση Μαζωνάκη