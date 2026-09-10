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Πιερία: 79χρονη ανασύρθηκε νεκρή από την παραλία της Σκάλας Κατερίνης

Αρχείο Intime
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Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε σήμερα το μεσημέρι μία 79χρονη από τη Σερβία, από τη θαλάσσια περιοχή της Σκάλας Κατερίνης.

Η Λιμενική Αρχή της Σκάλας Κατερίνης ενημερώθηκε για το περιστατικό και στην 79χρονη αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη και στέλεχος του ΕΚΑΒ, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

Πιερία

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