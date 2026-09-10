Γιώργος Καπουτζίδης για Γιώργο Μαζωνάκη: Άκουσε την καρδιά του μέχρι το τέλος, του είπε “ας σταματήσουμε” και σταμάτησε

Στο «Στούντιο 4» με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο μίλησε ο Γιώργος Καπουτζίδης, το απόγευμα της Πέμπτης, για την αναπάντεχη απώλεια του Γιώργου Καπουτζίδη.

Οι δύο άνδρες, άλλωστε, είχαν συνεργαστεί με μεγάλη επιτυχία στο τηλεοπτικό «The Voice».

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Καπουτζίδης εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “τον αγαπούσαμε πολύ όλοι τον Γιώργο. Τον αγαπούσα και εγώ πολύ. Τα τελευταία δύο χρόνια συνδεθήκαμε πολύ αυτά τα δύο χρόνια μέσα από το The Voice. Ο κόσμος έκανε πολύ καλά που τον αγαπούσε”.

“Ήταν μοναδικός, ήταν σπάνιος. Δεν υπάρχει κάποιος σαν τον Γιώργο, δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο σαν τον Γιώργο. Σε αφόπλιζε, με τα λάθη του και με τα σωστά του. Δεν γινόταν να μην τον αγαπήσεις. Θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι όλα αυτά που έβλεπε από τον Γιώργο, τα περίεργα και τα μοναδικά, τα έβλεπε γιατί ο Γιώργος έτσι ήταν. Δεν τα έκανε επίτηδες για να τον αγαπήσουμε”.

“Δεν τα έκανε για να προκαλέσει, δεν τα έκανε για να συζητηθεί ή για να γίνει viral. Ήταν έτσι, τόσο απλά. Αυτό καταλάβαινε και ο κόσμος και τον αγαπούσε. Δεν τα έκανε για να πουλήσει εισιτήρια ή δίσκους. Τα έκανε γιατί ήταν αληθινός και άκουγε την καρδιά του. Την άκουσε μέχρι το τέλος και του είπε η καρδιά του “ας σταματήσουμε” και σταμάτησε”.



“Θα μας λείψει πάρα πολύ, θα τον σκεφτόμαστε συνέχεια. Θέλα να πω συλλυπητήρια σε όλους όσους τον αγαπάνε. Είμαι και εγώ ένας από αυτούς, όλοι μαζί πονάμε. Δεν μου έχει τύχει ποτέ να επικοινωνώ τόσο καλά με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τόσο διαφορετικός από εμένα” πρόσθεσε ο Γιώργος Καπουτζίδης.