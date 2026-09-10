Σκέρτσος: Μισθοί Πορτογαλίας και όχι Βουλγαρίας στην Ελλάδα το 2025 – Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

Την απάντησή του στην κριτική της αντιπολίτευσης περί εξίσωσης των ελληνικών μισθών με αυτούς της Βουλγαρίας έδωσε ο υπουργός Επικρατείας, ‘Ακης Σκέρτσος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επικαλούμενος τα νεότερα στοιχεία της Eurostat για τους καθαρούς μέσους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως σημειώνει ο κ. Σκέρτσος, η ανάλυση των δεικτών της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας αποδομεί την εικόνα περί «υποβάθμισης» της χώρας, κατατάσσοντας την Ελλάδα στη 17η θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ, πάνω από 10 χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Πορτογαλίας και της Τσεχίας.

Ειδικότερα, ο υπουργός Επικρατείας υπογραμμίζει την εξέλιξη των μεγεθών από το 2019 έως σήμερα:

Αύξηση αποδοχών: Το 2019 η Ελλάδα βρισκόταν στη 19η θέση με μέσο καθαρό ετήσιο μισθό 11.900 ευρώ, ενώ το 2025 ο αντίστοιχος μισθός προσεγγίζει τα 21.500 ευρώ. Πρόκειται για μια αύξηση της τάξεως των 9.600 ευρώ, η οποία μεταφράζεται σε άνοδο άνω του 80%.

Σύγκριση με τη Βουλγαρία: Ο κ. Σκέρτσος επισημαίνει ότι το 2025 ο μέσος καθαρός μισθός στη Βουλγαρία ήταν χαμηλότερος από τον ελληνικό κατά:

Περίπου 7.000 ευρώ για έναν άγαμο εργαζόμενο.

8.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια με έναν εργαζόμενο.

14.000 ευρώ για ζευγάρι εργαζομένων χωρίς παιδιά.

15.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια με δύο εργαζομένους.

«Απέχει πολύ η πρόοδος από την υποχώρηση»

Ο υπουργός Επικρατείας αναγνωρίζει παράλληλα ότι τα ελληνικά νοικοκυριά συνεχίζουν να δοκιμάζονται από τις επιπτώσεις του πληθωρισμού και της ακρίβειας, σημειώνοντας πως η Ελλάδα παραμένει κάτω από τον μέσο όρο εισοδημάτων της ευρωζώνης, όπως συμβαίνει με συνολικά 17 χώρες της ΕΕ (μεταξύ των οποίων η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Κύπρος).

Ωστόσο, ξεκαθαρίζει πως αυτό απέχει πολύ από το να παρουσιάζεται η πρόοδος ως υποχώρηση. Κατηγορεί την αντιπολίτευση για «στατιστική κοπτοραπτική» και επιλογή δεικτών που δεν αφορούν άμεσα τους μισθούς, προκειμένου να διαστρεβλωθεί η πραγματική εικόνα.

«Η αντιπολίτευση έχει κάθε δικαίωμα να ασκεί κριτική για το επίπεδο των μισθών και να ζητά περισσότερα. Δεν μπορεί όμως να μετατρέπει μια μετρήσιμη βελτίωση σε δήθεν υποβάθμιση της χώρας. Μπορούμε και πρέπει να θέλουμε περισσότερα, αλλά για να προχωρήσουμε μπροστά, πρέπει πρώτα να συμφωνούμε στα πραγματικά δεδομένα», καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Σκέρτσος.