Αναστασία Γιάμαλη: Είμαι πολύ ΟΚ με το γεγονός ότι ενοχλώ

Η Αναστασία Γιάμαλη έχει μάθει να μην αποφεύγει τις δύσκολες κουβέντες. Αντιθέτως, μοιάζει να τις αναζητά. Δηλώνει πρώτα δημοσιογράφος και μετά οτιδήποτε άλλο, θεωρεί ότι η δημοσιογραφία οφείλει να είναι «άβολη» για την εξουσία και δεν κρύβει πως έχει κάνει την ειρήνη της με το γεγονός ότι πολλές φορές ενοχλεί.

Η πρεμιέρα του δεύτερου κύκλου του «The Full Story» στο zappit γίνεται με μια Αναστασία Γιάμαλη που μιλά για τη διαδρομή της, την τηλεοπτική της παρουσία στο Mega, τις απόψεις που συχνά γίνονται viral, αλλά και το τίμημα της δημόσιας έκθεσης.

Οι απειλές που έχει δεχτεί, η κριτική για την εμφάνισή της, οι κατηγορίες ότι «ενσωματώθηκε στο σύστημα», οι προτάσεις που της έχουν γίνει για να πολιτευτεί και η δήλωσή της ότι σήμερα αισθάνεται πολιτικά άστεγη. Η πιο δύσκολη στιγμή που έχει βιώσει στον αέρα, αλλά και όσα εξακολουθούν να την εξοργίζουν στην ελληνική κοινωνία.

Πίσω από τη δυναμική δημοσιογράφο, όμως, υπάρχει μια πολύ διαφορετική πλευρά: μια γυναίκα που μαγειρεύει, διαβάζει, κάνει ατελείωτες συζητήσεις με τις φίλες της, λιώνει στον καναπέ με σοκολάτες όταν στεναχωριέται. Μήπως τελικά, την έχουν παρεξηγήσει;

«Δεν είμαι ρόλος. Αυτό που βλέπεις, αυτό παίρνεις», λέει… Και ίσως αυτή η φράση να την περιγράφει καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη.

Στην πρώτη μας συνάντηση για τη νέα σεζόν, η Αναστασία Γιάμαλη μου διηγείται… The Full Story της ζωής της.

«Αισθάνομαι δημοσιογράφος, δεν αισθάνομαι παρουσιάστρια»

Μου αρέσει να μπαίνω στα θέματα, δεν τα παρουσιάζω. Τα ψάχνω κι εγώ, τα φέρνω κι εγώ. Συμμετέχω κανονικά στη σύσκεψη και σε όλη την πορεία και την εξέλιξη των θεμάτων. Είμαι πρώτα δημοσιογράφος. Χαίρομαι που έχουμε καταφέρει να μπούμε έτσι στα σπίτια του κόσμου το Σαββατοκύριακο, σε μια δύσκολη ζώνη που δεν είχε πριν τις εξελίξεις ενημέρωση από τη μία. Από την άλλη όμως δεν εφησυχάζω γιατί είναι ένα στοίχημα αυτό που κερδίζεται κάθε Σαββατοκύριακο.

Δεν με άλλαξε το Mega. Δεν νομίζω ότι ήθελε και να με αλλάξει. Το σίγουρο είναι ότι όταν μεγαλώνει το γήπεδο βελτιώνονται και οι παίκτες, οπότε κι εγώ έμαθα περισσότερα και προσπαθώ να είμαι κάθε φορά καλύτερη.

Δεν λέω τη γνώμη μου για να γίνει viral. Νομίζω ότι είναι κομμάτι της δουλειάς μας. Είναι ένα πράγμα η καταγραφή της είδησης και η παρουσίασή της και είναι κι άλλο ένα πράγμα η ανάλυσή της. Δεν αισθάνομαι ότι γίνομαι viral. Χαίρομαι που ένας κόσμος συμφωνεί μαζί μου και κατανοώ και έναν κόσμο που δε συμφωνεί και έχει δικαίωμα να το κάνει.

Φοβήθηκες όταν πήρες την απόφαση να πας σε ένα μεγαλύτερο κανάλι ότι μπορεί να σου χρεώσουν ότι ενσωματώθηκες στο σύστημα, όπως συνηθίζεται να λέγεται;

Και μου το χρέωσαν και διαψεύστηκαν.

Σκέφτηκες τότε ότι ίσως θα πρέπει να αλλάξεις κάτι, να γίνεις ίσως λίγο πιο προσεκτική;

Αν εννοείς πιο νερόβραστη, θα σου πω όχι, γιατί δεν είμαι αυτό. Σίγουρα είμαι πάντα προσεκτική. Είμαι πολύ οκ με το γεγονός ότι ενοχλώ. Έχω επιλέξει τη διαδρομή μου. Δεν ήταν εύκολη. Έχω κάνει την ειρήνη μου με αυτό.

Έχεις δηλώσει επίσης και πολιτικά άστεγη. Θες να μου το εξηγήσεις λίγο αυτό;

Ναι. Οι ιδέες μου και το αξιακό μου πλαίσιο υπάρχει και είναι δεδομένο. Αυτή τη στιγμή δε θεωρώ ότι στο υπάρχον πολιτικό σύστημα υπάρχει κάποιο κόμμα που να με εκπροσωπεί. Οι αρχές μου δεν είναι α λα καρτ, Γιώργο. Οι αρχές μου είναι σε κάθε κυβέρνηση να ασκώ έλεγχο στο μέτρο της επαγγελματικής μου ωριμότητας.

Σου έχει γίνει πρόταση να πολιτευτείς;

Πολλάκις. Και τα τελευταία χρόνια μου έχει γίνει πρόταση να πολιτευτώ. Την έχω αρνηθεί. Θέλω να μείνω στο επάγγελμά μου, στην επαγγελματική μου ωριμότητα. Η πολιτική με ενδιαφέρει μόνο στο πλαίσιο του ρεπορτάζ και στο πλαίσιο του, του πώς με επηρεάζει στην ζωή μου.

Ποια είναι η πιο άδικη κατηγορία που έχεις ακούσει;

Είναι τόσες πολλές που δεν μπορώ να διαλέξω, Γιώργο. Είναι hold my beer η φάση εδώ. Δεν μπορώ να διαλέξω. Έχουν ειπωθεί απίστευτα πράγματα, απίστευτα τέρατα για εμένα. Εικάζω πως είναι και ζήτημα φύλου. Είναι και ζήτημα έτσι ισχυρής άποψης που εγώ φέρνω μαζί μου. Δεν πτοούμαι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τη διαφωνία και την κριτική για τις απόψεις μου ή για τον τρόπο που δημοσιογραφώ. Η εμφάνισή μου δεν είναι ούτε η άποψή μου, δεν έχει να κάνει με τη δουλειά μου. Θα μπορούσα να είμαι μελαχρινή. Θα μπορούσα να είμαι πολύ ψηλότερη, πολύ κοντύτερη, πολύ πιο αδύνατη ή με πολλά περισσότερα κιλά. Όταν τα σχόλια φτάνουν στην εμφάνιση, έχουμε ξεπεράσει το μέτρο και το όριο.

Έχεις δεχτεί απειλητικά μηνύματα;

Πάρα πολλά. Από τα πρώτα πρώτα χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας.

Ένα ακραίο μήνυμα που έχεις λάβει;

Ξέρω πού μένεις, θα έρθω να… αυτό.

Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή σου στον αέρα;

Πολλές δύσκολες στιγμές και σε διαχείριση, ιδίως στα μεγάλα πάνελ του Κόντρα. Αλλά για εμένα το πιο δύσκολο και το πιο βαρύ ήταν ότι ήμουν στον αέρα όταν συνέβηκε η τραγωδία των Τεμπών. Οπότε ξέραμε ότι κάτι έχει πάει πολύ στραβά και ήμασταν στον αέρα και καταλάβαμε ότι δεν έχει πάει απλά κάτι πάρα πολύ στραβά.

«Πολλές φορές κάποιος κόσμος λέει για εμένα ότι το ύφος μου είναι διδακτικό»

Το ακούω. Πράγματι, είναι διδακτικό μερικές φορές, αλλά δεν έχω άλλο τρόπο να πω ότι κάτι πάει πάρα πολύ στραβά και ότι πρέπει να το φτιάξουμε. Οπότε ναι, αυτό το αντιλαμβάνομαι και δεν ξέρω όμως πώς να το διορθώσω. Δηλαδή με πνίγει το δίκιο, πώς να στο πω.

Η δημόσια εικόνα σου είναι μιας δυναμικής γυναίκας με σιγουριά. Πού δεν αισθάνεται πολύ σίγουρη η Αναστασία Γιάμαλη στη ζωή της;

Άμα με βάλεις να λύσω εξίσωση με δύο αγνώστους, μάλλον θα βάλω τα κλάματα. Όλα αυτά των θετικών επιστημών με δυσκολεύουν φοβερά. Είμαι βοηθήστε ελάτε.

Όταν γυρίζεις στο σπίτι σου και κλείνεις την πόρτα, είναι εύκολο να τα αφήνεις όλα αυτά έξω;

Όχι, δεν αφήνω τίποτα έξω και θαυμάζω και ζηλεύω τον κόσμο που λέει ότι όταν μπω στο σπίτι μου κατευθείαν γίνεται διαφήμιση ας πούμε. Όχι, δεν αφήνω τίποτα έξω. Την παίρνω τη δουλειά στο σπίτι. Θαυμάζω τον κόσμο που λέει ότι δεν την παίρνει. Δεν ξέρω πώς το κάνει. Να μου πει. Την παίρνω τη δουλειά μαζί. Με στεναχωρούν τα θέματα, τα σκέφτομαι.

Οι άνθρωποί σου, ο σύντροφός σου, ποιο κομμάτι της Αναστασίας Γιάμαλη βλέπουν που εμείς δεν έχουμε καθόλου εικόνα του;

Νομίζω Γιώργο ότι αυτό που βλέπεις αυτό παίρνεις. Να είμαι ειλικρινής. Αλλά σίγουρα οι δικοί μου άνθρωποι έρχονται περισσότερο σε επαφή με ένα πιο ευχάριστο και ευδιάθετο και κεφάτο κομμάτι.

Υπάρχει μια, μια εικόνα σου που έχει ο κόσμος προς τα έξω που είναι λάθος σε σχέση με την πραγματικότητά σου;

Ότι δεν είμαι τόσο ξινή. Υπάρχει ένα στερεότυπο ρε παιδί μου. Πιστεύω ότι ο κόσμος δεν έχει συνηθίσει πάρα πολύ. Είναι πολύ εύκολο να πεις την άλλη τσαούσα από το να ακούσεις αυτό που έχει να πει. Είναι πιο απλό.

Υπάρχουν τηλεοπτικές προτάσεις που έχεις απορρίψει;

Βεβαίως, αρκετές. Θέλω να μείνω στο Mega.

Α, έγινε και σε αυτά τα χρόνια που είσαι στο Mega.

Κυρίως σε αυτά.

Πώς σου αρέσει να περνάς τον ελεύθερο χρόνο σου;

Μου αρέσει πολύ να μαγειρεύω. Μαγειρεύω καλά, έτσι λένε οι φίλοι μου που τρώνε. Μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω. Μου αρέσει να βρίσκομαι με τους ανθρώπους μου σε εστιατόρια και σε μπαρ, όπως κάθε άνθρωπος, και να λες θα πάω για ένα γρήγορο ποτό και να καταλήγεις να γυρνάς μετά από εφτά ώρες γιατί είχατε πάρα πολλά να πείτε. Και μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω βόλτα στη θάλασσα. Άμα έχω στεναχωρηθεί είναι δύσκολα. Θα κάτσω σπίτι στενάχωρη.

Είσαι, δηλαδή, η κοπέλα που θα κάτσει στον καναπέ στεναχωρημένη;

Αυτό, ναι, με σοκολάτες, όλο αυτό. Όταν είμαι στεναχωρημένη, χάλια.

Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν τα πάντα για σένα;

Ναι, οι φίλες μου. Είμαι πάρα πολύ τυχερή που έχω τις φίλες που έχω. Και βέβαια και είμαι τυχερή γιατί έχω μεγαλώσει σε μια οικογένεια έτσι αρκετά αγαπησιάρα.

Μία ερώτηση που φοβάσαι να κάνεις.

Δεν υπάρχει ερώτηση που φοβάμαι να κάνω. Αποφεύγω να κάνω τις πολύ προσωπικές ερωτήσεις. Δεν θεωρώ ότι προσφέρουν κάτι.

Ένας πολιτικός που θα ήθελες να σου δώσει συνέντευξη;

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Ζόραν Μαμντάνι.

«Δεν είναι ρόλος. Όταν θυμώνω, θυμώνω ειλικρινά»

Όταν στενοχωριέμαι, στενοχωριέμαι ειλικρινά. Μερικές φορές υπάρχει μια κριτική ότι πάει μηδέν εκατό η Γιάμαλη. Παιδιά πάω μηδέν εκατό. Γιατί άμα μου λες ψέματα και με κοροϊδεύεις μες στα μούτρα μου, θυμώνω και θα σε εγκαλέσω για αυτό. Ο μόνος λόγος να μη σε εγκαλέσω είναι επειδή δεν έχω άλλο χρόνο.

Τι εξακολουθεί να σε θυμώνει σε βάθος χρόνων;

Οι ανισότητες που βαθαίνουν και που δεν υπάρχει καμία προοπτική για τίποτα καλύτερο.

Τι είναι αυτό που σε κάνει αισιόδοξη;

Τα νέα παιδιά που νοιάζονται. Τα πιτσιρίκια που μου στέλνουν και μου λένε πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες γι αυτό; Ή τι να κάνω για το τάδε;

Με ποια μερίδα του κόσμου έχεις μεγαλύτερη επικοινωνία;

Γυναίκες. Η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα τα πάμε τέλεια γιατί καταλαβαίνουν ότι καταλαβαίνω. Και σε αυτή την τόσο βάναυση, άγρια εποχή, ξέρουν ότι εγώ είμαι σύμμαχος.

Ποια «εξέλιξη τώρα» περιμένεις περισσότερο στη ζωή σου;

Δεν περιμένω εξελίξεις στη ζωή μου. Θέλω υγεία, ευτυχία και τους ανθρώπους μου καλά. Χαίρομαι πολύ που έχω καταφέρει να κάνω μια δουλειά που με ικανοποιεί. Χαίρομαι πολύ που έχω τους ανθρώπους που έχω επιλέξει γύρω μου και χαίρομαι που έχουμε βρει ισορροπίες με την οικογένειά μου για να είμαστε όλοι μαζί καλά.

Πηγή: zappit.gr