ΛΔ Κονγκό: Πυρκαγιά σε σχολείο στην Μπουκάβου που ελέγχεται από τους αντάρτες προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων

Μια πυρκαγιά που ξέσπασε σε σχολείο στην πόλη Μπουκάβου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, πόλη που ελέγχεται από τους αντάρτες, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 17 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, τόνισαν σήμερα ιατρικές πηγές.



Ένας αυτόπτης μάρτυρας στο σημείο δήλωσε στο Reuters ότι βοήθησε στη φόρτωση 17 σορών νεκρών ανδρών και παιδιών σε ασθενοφόρο.

Ένα τοπικό κέντρο υγείας δήλωσε ότι παρέλαβε 10 σορούς ανθρώπων που σκοτώθηκαν στην πυρκαγιά. Ένα άλλο νοσοκομείο δήλωσε ότι δέχθηκε περισσότερους από 50 μαθητές, 14 εκ των οποίων πέθαναν.

Το Μπουκάβου ελέγχεται από τους αντάρτες AFC/M23 που υποστηρίζονται από τη Ρουάντα από τότε που η οργάνωση εξαπέλυσε μια αστραπιαία επίθεση στο ανατολικό Κονγκό πέρυσι.

Τα αιτία της πυρκαγιάς δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής.