Πεσκόφ: Η Μόσχα θα συνεχίσει τις επιθέσεις της σε ουκρανικά πλοία που μεταφέρουν πυρομαχικά

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να καταστρέφουν πλοία που μεταφέρουν πυρομαχικά για τον ουκρανικό στρατό, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο απαντώντας σε ερώτηση για πιθανό μορατόριουμ στις επιθέσεις σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα.



Η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία, προκαλώντας άνοδο των παγκόσμιων τιμών των σιτηρών. Η Μόσχα έχει στο παρελθόν απορρίψει ως “ημίμετρο” την ιδέα μιας κατάπαυσης του πυρός στη Μαύρη Θάλασσα.

Το Κρεμλίνο πρόσθεσε επίσης ότι η Λετονία θα χάσει από το σχέδιό της να επιβάλει δασμό 300% στα σιτηρά που φτάνουν από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Ερωτηθείς να σχολιάσει το σχέδιο αυτό, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η Ρωσία θα μπορέσει να βρει εναλλακτικές οδούς εξαγωγών.